علاقة معقدة!.. موسم ثانى أسوأ لرحيم ستيرلينج مع تشيلسي

نهاية ستيرلينج مع تشيلسي تقترب!

تعرض رحيم ستيرلينج، نجم فريق تشيلسى للسخرية مجددًا من جماهير البلوز الأسبوع الماضي وأصبح من الصعب رؤية مستقبل مشرق له فى ستامفورد بريدج.

ووصل رحيم ستيرلينج، إلى أدنى مستوياته في مسيرته مع تشيلسي وتعرض لصيحات الاستهجان بشكل مستمر من جماهير البلوز حيث أهدر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ركلة جزاء وهدفين محققين للتسجيل، في مباراة فريقه بالدور السادس لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليستر سيتي.

ومع اقتراب نهاية موسم النجم الإنجليزي الثاني مع تشيلسي كان ستيرلينج، هدفًا لصيحات الاستهجان بشكل منتظم طوال العام، وحتى البداية الجيدة له بالموسم الحالي فشلت في تهدئة الجمهور.