"أتمنى أن لا تؤثر عقوبة إيقاف ليونيل ميسي على تجديد عقده" .. مالك إنتر ميامي يثير جدلًا عالميًا

قرار رابطة الدوري الأمريكي يثير غضب ميسي؛ والنتائج قد تكون قوية..

أثار خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، الرعب بين جمهور الفريق الأول لكرة القدم، بشأن مستقبل الأسطورة ليونيل ميسي؛ وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من عقوبة رابطة الدوري الأمريكي، ضد اللاعب.

رابطة الدوري الأمريكي أعلنت إيقاف ميسي، لمدة مباراة واحدة مع إنتر ميامي؛ بسبب غيابه عن لقاء "كل النجوم" في تكساس، دون الحصول على موافقة مسبقة.

ووفقًا لقواعد الدوري الأمريكي.. يكون لزامًا على أي لاعب يتم استدعائه للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، أن يحضر بشكلٍ رسمي؛ ما لم يحصل على موافقة مسبقة، بغير ذلك.