انتهى زمن عبدالرزاق حمدالله رسميًا: كريستيانو رونالدو الطائر يصنع تمثاله الخاص.. ويتوّج نفسه "ملكًا على عرش النصر" من بوابة ضمك

"تحرقون تمثاله وهو يحرق الخصوم".. هكذا يحق لنا أن نُردد؛ بعد أن قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر، للفوز على نادي ضمك.

النصر فاز (2-1) على ضمك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ودخل رونالدو مواجهة ضمك، على وقع الأخبار والمشاهد المنتشرة؛ والتي أظهرت قيام أحد الأشخاص بحرق تمثاله، في ماديرا البرتغالية.

لكن.. الأسطورة البرتغالية لم يشغل باله بذلك؛ ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة 50، قاد به الفريق النصراوي للحصول على 3 نقاط مهمة للغاية في سباق الدوري.

وكان عبدالرحمن غريب قد افتتح النتيجة للنصر، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة؛ بينما تكفل جمال حركاس بتسجيل هدف ضمك الوحيد، في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر إلى "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

أما فريق ضمك الأول لكرة القدم؛ فتجمد عند النقطة 11، في "المركز الخامس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر وضمك..