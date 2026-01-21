Cristiano ronaldo gfxGOAL GFX
أحمد فرهود

انتهى زمن عبدالرزاق حمدالله رسميًا: كريستيانو رونالدو الطائر يصنع تمثاله الخاص.. ويتوّج نفسه "ملكًا على عرش النصر" من بوابة ضمك

صنع تمثاله الخاص بـ"أرقامه التاريخية" بقميص النصر..

"تحرقون تمثاله وهو يحرق الخصوم".. هكذا يحق لنا أن نُردد؛ بعد أن قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر، للفوز على نادي ضمك.

النصر فاز (2-1) على ضمك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ودخل رونالدو مواجهة ضمك، على وقع الأخبار والمشاهد المنتشرة؛ والتي أظهرت قيام أحد الأشخاص بحرق تمثاله، في ماديرا البرتغالية.

لكن.. الأسطورة البرتغالية لم يشغل باله بذلك؛ ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة 50، قاد به الفريق النصراوي للحصول على 3 نقاط مهمة للغاية في سباق الدوري.

وكان عبدالرحمن غريب قد افتتح النتيجة للنصر، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة؛ بينما تكفل جمال حركاس بتسجيل هدف ضمك الوحيد، في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر إلى "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

أما فريق ضمك الأول لكرة القدم؛ فتجمد عند النقطة 11، في "المركز الخامس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر وضمك..

    كريستيانو رونالدو.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ النصر رسميًا

    دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تاريخ عملاق الرياض النصر من أوسع أبوابه؛ وذلك خلال مواجهة نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    رونالدو سجل هدفًا في شباك ضمك، خلال الدقيقة 50 من عمر المباراة؛ ليصبح "أعظم هداف أجنبي" في تاريخ فريق النصر الأول لكرة القدم.

    ووصل الأسطورة البرتغالية إلى هدفه "رقم 116" مع النصر، في جميع البطولات التي شارك فيها؛ متجاوزًا بذلك النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله، الذي مثّل العالمي من صيف 2018 إلى نوفمبر 2021.

    حمدالله سجل 115 هدفًا مع الفريق النصراوي، في جميع البطولات التي شارك فيها؛ قبل الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، ثم نادي الشباب.

    * قائمة "هدافي النصر الأجانب" عبر التاريخ:

    * 1- كريستيانو رونالدو: 116 هدفًا.

    * 2- عبدالرزاق حمدالله: 115 هدفًا.

    * 3- أندرسون تاليسكا: 77 هدفًا.

    * 4- أوهين كينيدي: 74 هدفًا.

    وبالطبع.. أمام رونالدو فرصة كبيرة من أجل توسيع الفارق أكثر؛ خاصة أن الثلاثي المنافس سالف الذكر، لم يعُد يلعب في النصر أساسًا.

    رحلة الألف.. 40 هدفًا يفصل كريستيانو رونالدو عن الحلم الكبير

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قطع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ خطوة جديدة في رحلة الـ1000 هدف، في مسيرته الكروية.

    وبهدفه في ضمك؛ يكون رونالدو قد وصل إلى الرقم 960، على بُعد 40 هدفًا فقط من تحقيق حلمه التاريخي.

    وما يزال أمام الأسطورة البرتغالية نصف الموسم الحالي، إلى جانب العام الرياضي القادم بالكامل؛ إذا افترضنا أنه سيعتزل بعد نهاية عقده مع النصر، في 30 يونيو 2027.

    وبالتالي.. فإن تسجيل الـ40 هدفًا في عام ونصف، مع ناديه النصر ومنتخب بلاده البرتغال؛ ليس بأمر صعب أبدًا على رونالدو.

    * توزيع "أهداف كريستيانو رونالدو الـ960" في مسيرته:

    1- ريال مدريد: 450 هدفًا.

    2- مانشستر يونايتد: 145 هدفًا

    3- منتخب البرتغال: 143 هدفًا.

    4- النصر: 116 هدفًا.

    5- يوفنتوس: 101 هدف.

    6- سبورتنج لشبونة: 5 أهداف.

    وبإمكان رونالدو أن يتفوق على أرقامه مع مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، وذلك بقميص فريقه النصر؛ لكن يبقى من الاستحالة أن يصل إلى الإنجازات الخالدة، التي حققها مع ريال مدريد.

    ضد ضمك.. ظهور أكثر من جيد لكريستيانو رونالدو ولكن!

    بعيدًا عن لغة الأرقام.. دعونا نُشير إلى بعض النقاط المهمة في أداء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة فريقه النصر ضد نادي ضمك؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك بشكلٍ رائع في عمليات كسر "مصيدة التسلل"؛ ليس دائمًا بالطبع ولكن في أغلب اللقطات.

    * ثانيًا: الهروب من الرقابة الدفاعية؛ وذلك بالذهاب إلى منطقة الجناح الأيسر تحديدًا.

    * ثالثًا: الروح القتالية؛ وهو ما تجلى عندما "طار" في الدقيقة العاشرة للحاق بإحدى الكرات برأسه.

    لكن.. بات من الواضح جدًا معاناة الأسطورة البرتغالية مؤخرًا، من الانخفاض البدني؛ وهو أمر طبيعي بالمقارنة مع عمره "40 سنة".

    هذه المعاناة ظهرت في خسارة كثير من الالتحامات مع لاعبي الخصم؛ طوال الـ90 دقيقة التي شارك فيها، بمباراة الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأصبح من المهم جدًا على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن يُقنن من مشاركة رونالدو في المباريات؛ إذا أراد الحصول على أفضل مستوى منه، في الفترة القادمة.

    مشاهد غريبة.. كريستيانو رونالدو يواصل تصرفاته المثيرة مع النصر

    وأخيرًا.. لا يُمكن إغفال بعض تصرفات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الحكم عبدالله الخربوش الذي أدار المواجهة ضد نادي ضمك؛ بالإضافة إلى بعض لاعبي الخصم، وزملائه أيضًا.

    مثلًا.. رونالدو سجل هدفًا في الدقيقة 83 ضد ضمك، ولكن الخربوش قام بإلغائه بشكلٍ رسمي؛ ليركض الأسطورة البرتغالية صوبه بشكلٍ غريب، مع الاعتراض عليه بشدة.

    وإلغاء الهدف كان قرارًا سليمًا أساسًا؛ حيث ارتكب رونالدو خطأً ضد الخصم، بالإضافة إلى وقوفه في "مصيدة التسلل".

    وهذا يدل على أنه لا يوجد داعٍ لكل هذا الاعتراض من رونالدو؛ الذي يجب عليه أن يُسيطر على نفسه بشكلٍ أكبر في المباريات، خاصة أنه لم يعد لاعبًا صغيرًا في السن.

    كذلك.. شاهدنا الأسطورة البرتغالية يعترض على زملائه في بعض اللقطات، بسبب عدم التمرير له؛ مع السخرية من لاعبي الخصم، الذين يسقطون بعد الكرات المشتركة معه.

    وقد تكون هذه اللقطات غير مستغربة من كريستيانو رونالدو مؤخرًا؛ لكن يجب الوقوف أمامها رغم ذلك، لأنها تخطف الأنظار بشدة.

