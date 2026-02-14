اعترف ديلاب بعد ذلك أنه كان مقتنعًا بأن الكرة دخلت المرمى. وقال لـ TNT Sports: "أقسم بحياتي، كدت أهرب. ظننت أنها دخلت المرمى. من الواضح أنني كنت أنتظر صافرة الحكم. كان يجب أن أضعها مرة ثانية، لكن الأمر كان جنونيًا. كان ذلك تصرفًا غبيًا مني، لكنني ظننت أنها دخلت المرمى".

أثارت هذه الفرصة الضائعة انتقادات من المحلل والهداف القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر. وقال لـ BBC Sport: "يا إلهي. ماذا يفعل ديلاب؟ يبدو وكأنه يفكر، 'لدي كل الوقت في العالم'. إنه يتجول ببطء ويأخذ وقته. ماذا تنتظر؟ لم يكن ليام ديلاب في أفضل حالاته خلال الأربع دقائق الماضية. فقد أهدر الكرة مرتين وأضاع فرصة سهلة. كان ديلاب سيئًا، وقد أُتيحت له الفرصة الليلة. يبدو ديلاب كسولًا للغاية، ويجب أن يتحسن أداؤه".

تمكن ديلاب من التعافي، وحقق ثلاث تمريرات حاسمة في المباراة، مما أكسبه ثناء شيرر بعد ذلك. وأضاف: "تعافى ديلاب جيدًا من بدايته وكان له دور أساسي في الفوز. إنه يستحق الكثير من الثناء على ذلك".