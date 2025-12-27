ظلال إنريكي تُعيد رسم خارطة الكان: ماني يُعانق تاريخ صلاح وموهبة باريس تُنقذ كبرياء السنغال

بينما كانت الجماهير السنغالية تضع أيديها على قلوبها خوفًا من الخسارة، ظهر ساديو ماني في الدقيقة التاسعة والستين ليمارس هوايته المفضلة وينقذ بلاده، ولم يكتفِ نجم النصر بتسجيل هدف التعادل بلمسة ذكية من داخل المنطقة مستغلاً ارتداد الكرة، بل كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ القارة السمراء، حيث وصل بهدفه هذا إلى سجله التهديفي المميز في البطولة، وأصبح أول لاعب سنغالي في التاريخ ينجح في التسجيل خلال خمس نسخ مختلفة من أمم أفريقيا بدأت منذ عام ألفين وسبعة عشر واستمرت حتى النسخة الحالية.

هذا الإنجاز التاريخي وضع ماني كتفًا بكتف مع رفيق دربه ومنافسه الدائم محمد صلاح، الذي انفرد هو الآخر في هذه النسخة بكونه اللاعب المصري الوحيد الذي حقق هذا الرقم الإعجازي بالتسجيل في خمس بطولات متتالية، ليؤكد الثنائي أنهما ملوك القارة الذين يرفضون تسليم الراية للجيل الجديد بسهولة.

وقد أثبت ماني جدارته ليس فقط بالهدف، بل بحضوره البدني الطاغي، حيث تظهر إحصائياته تفوقًا كاسحًا في الالتحامات الأرضية التي فاز بسبعة منها من أصل إحدى عشرة مواجهة، كما قدم تمريرة مفتاحية لزملائه، ليحمل الفريق على عاتقه في أحلك اللحظات ويؤكد أن الشغف لا يرتبط بالعمر.