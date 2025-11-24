"طبيعي".. رد فعل مبابي بعد هدف إلتشي يكشف عن أزمة في ريال مدريد!

يبدو أن الانتصار الثمين في الكلاسيكو على الغريم برشلونة (2-1)، وما تلاه من استعراض قوة واكتساح لفالنسيا (4-0)، كان بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة" في البيت الملكي.

فمنذ تلك اللحظة، دخل ريال مدريد في دوامة نتائج سلبية مفاجئة بدأت بالسقوط الأوروبي أمام ليفربول (0-1) في الأنفيلد، لتمتد الآثار الجانبية لتلك الهزيمة إلى الدوري المحلي بشكل مقلق وسريع.

وعجز "الميرينجي" عن استعادة توازنه أو "شخصية البطل"، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، قبل أن يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب آخر أمام إلتشي (2-2).

هذه السلسلة الكارثية تعني أن الفريق حصد نقطتين فقط من أصل 6 ممكنة في آخر جولتين بالليجا، مكتفياً بتسجيل هدفين فقط في آخر 270 دقيقة لعب (في جميع المسابقات)، ما يفتح باب التساؤلات حول الهشاشة الذهنية والبدنية التي أصابت الفريق فور انتهاء نشوة الانتصار على برشلونة، مهدداً بتبديد الأفضلية التي اكتسبها سابقاً.