لا مفر لبرشلونة من الجحيم وانس الانتقام يا صلاح .. ردود الفعل على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد!

ردود فعل ساخرة حول المواجهات المثيرة في دوري الأبطال

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، التي أقيمت اليوم الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث تقام هذه النسخة بنظام جديد.

وأقيم الحفل بحضور الأسطورتين، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، نجم نادي يوفنتوس التاريخي، حيث كرم ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، الثنائي بجوائز استثنائية، خلال مشاركتهما في عملية سحب القرعة.

ووضعت القرعة التي تم سحبها بالكمبيوتر للمرة الأولى، جميع الفرق في مواجهات قوية، حيث أفرزت مباريات كلاسيكية اعتادها الجمهور في السنوات الماضية، مثل اللقاء المتكرر بين بايرن ميونخ وبرشلونة، بينما يصطدم ليفربول بالبطل التاريخي ريال مدريد.

وكانت القرعة قاسية على عدد من الفرق منها باريس سان جيرمان، الذي وجد نفسه في مواجهات نارية أمام مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد وآرسنال.

وأثارت هذه المواجهات ردود فعل واسعة من الجماهير على مختلفة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يرصدها "GOAL"، على النحو التالي..