Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

شرحوا له سبب صفقات الهلال: كواليس محادثات مسؤولي السعودية مع كريستيانو رونالدو.. وفكرة الرحيل عن النصر جاهزة!

جدل كبير في مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر..

الأحداث تتسارع بشكلٍ مخيف داخل نادي النصر؛ فيما يتعلق بمستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

رونالدو الذي بات على مشارف عامه الـ41؛ رفض المشاركة في مباراة النصر ونادي الرياض الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

رفض الأسطورة البرتغالية المشاركة في هذه المباراة، أو ما عُرِف باسم "إضراب الدون"؛ جاء بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو النصر الشتوي - بالمقارنة مع الأندية المنافسة -، خاصة الهلال الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا.

اقرأ أيضًا| الهلال أعلن الصفقة والاتحاد يشعر بالانتصار: كواليس اللحظات الأخيرة لكريم بنزيما.. "من عرض العميد الجديد إلى رد اللاعب"


  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    مسؤولو السعودية يطالبون كريستيانو رونالدو بإنهاء "الإضراب"

    وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "سكاي سبورتس" مساء اليوم الثلاثاء، عن كواليس مثيرة في أزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الشبكة العالمية أشارت إلى أن مسؤولي دوري روشن للمحترفين، طالبوا رونالدو بإنهاء "إضرابه"، والمشاركة في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد.

    النصر يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ حيث من غير المعروف حتى الآن، هل سيُشارك رونالدو أم لا.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المسؤولون يشرحون لكريستيانو رونالدو "سبب صفقات الهلال"

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت شبكة "سكاي سبورتس" على أن مسؤولي دوري روشن السعودي للمحترفين، شرحوا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ أسباب دعم عملاق الرياض الهلال صفوفه بقوة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وقال المسؤولون لرونالدو - حسب الشبكة العالمية دائمًا -، أن جميع صفقات الهلال في الشتاء الحالي؛ كانت بتمويل شخصي من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي اقترب من الاستحواذ الكامل على النادي.

    وأضاف المسؤولون: "إذا أراد النصر أن يدعم صفوفه بقوة؛ يجب أن يجد مستثمر قوي أو عضو شرفي داعم، خلال الفترة القادمة".

    وبخصوص الدعم الرسمي.. شدد مسؤولو دوري روشن في حديثهم مع الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يوجد تفضيل لنادٍ على حساب الآخر؛ حيث تم تدعيم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بشكلٍ متساوي.

    وتابعوا في حديثهم لكريستيانو رونالدو: "وإذا كان لا يوجد دعم رسمي للنصر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فهذا بسبب أنه صرف 100 مليون يورو على الصفقات بالفعل، في الفترة الماضية".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن النصر بـ"الشرط الجزائي"

    ورغم كل ذلك.. أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يُفكر جديًا في الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ إذا استمر عدم تدعيم العالمي، خلال الفترة القادمة.

    ويمتلك رونالدو عقدًا مع النصر، حتى 30 يونيو 2027؛ وذلك بعد أن جدده في صيف 2025، ولمدة موسمين إضافيين.

    إلا أن الشبكة العالمية أكدت وجود بند، يسمح لكريستيانو بـ"فسخ عقده" مع الفريق النصراوي؛ مقابل 50 مليون يورو، في صيف 2026.

    واختتمت الشبكة خبرها؛ بالقول: "رغم بلوغه الـ41 عامًا؛ هُناك أندية مستعدة لدفع الـ50 مليون يورو، للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية في صيف 2026".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0