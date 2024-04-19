صفقات قهرت الفشل .. جوارديولا صنع عدوًا لهالاند وعجوز ريال مدريد ينصف بيريز

القدر يعوض كلوب بهدية ثمينة

مع دخول الأمتار الأخيرة من الموسم الحالي في الدوريات الأوروبية الكبرى، اتضحت ملامح شكل المنافسة بين الفرق وهناك بعض البطولات حسمت بالفعل.

كما كشفت الأرقام وحجم التأثير داخل الملعب عن أفضل الصفقات التي أبرمتها الأندية الأوروبية في الانتقالات الصيفية الماضية.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهناك صفقات كان من السهل توقع تألقها في الموسم الأول مع فرقها، فيما كانت المفاجآت حاضرة بقوة في نجاح صفقات، كانت أغلب التوقعات تشير إلى فشلها لكنها أبهرت الجميع بتألقها في الموسم الأول.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز الصفقات التي خالفت التوقعات وكتبت بداية ناجحة مع فرقها الجديدة هذا الموسم.