"صراع سياسي بحت" .. إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأمريكية!

التوتر السياسي يتصاعد بين واشنطن وطهران قبل المونديال

في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي بين طهران وواشنطن، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات إيرانية حادة اعتبرت الموقف الأمريكي "سياسيًا بحتًا" لا علاقة له بالرياضة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة البطولة العالمية.

ويترقب المنتخب الإيراني قرعة المونديال لمعرفة مصيره في البطولة، حيث يأتي ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم أيضًا: كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

  • ماذا حدث؟

    أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الجمعة أن وفده سيقاطع قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

    وأوضح المتحدث باسم الاتحاد عبر التلفزيون الرسمي أن القرار الأمريكي "لا علاقة له بالرياضة"، مؤكدًا أن أعضاء الوفد لن يشاركوا في مراسم القرعة، وأن الاتحاد أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الموقف.

    وكان موقع "ورزش 3" الرياضي الإيراني، قد كشف يوم الثلاثاء أن السلطات الأمريكية رفضت إصدار تأشيرات لعدد من الشخصيات البارزة في الوفد، من بينهم رئيس الاتحاد مهدي تاج.

    موقف سياسي بحت

    في تصريحات لاحقة يوم الخميس، وصف تاج القرار بأنه "موقف سياسي بحت"، مضيفًا أنه أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بضرورة مطالبة الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا السلوك.

    وبحسب الموقع ذاته، فقد حصل أربعة من أعضاء الوفد، بينهم مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعه‌ نوي، على تأشيرات للمشاركة في القرعة المقررة في الخامس من ديسمبر.

  • صراع طويل الأمد بين أمريكا وإيران

    تأتي هذه الأزمة في ظل توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران، المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

    ورغم ذلك، كانت واشنطن وطهران قد شرعتا في محادثات رفيعة المستوى في أبريل الماضي، إلا أن الخلافات السياسية التي تجددت بين الطرفين حالت دون التوصل إلى اتفاق.

    وقد توقفت هذه المحادثات بشكل كامل في منتصف يونيو، وبهذا يضاف الخلاف الرياضي إلى سلسلة من التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة كأس العالم 2026.

    تاريخ إيران في كأس العالم

    إيران شاركت في نهائيات كأس العالم سبع مرات حتى نسخة 2026، لكنها لم تتجاوز دور المجموعات في أي من مشاركاتها السابقة، وكانت أول مشاركة لإيران في المونديال بالأرجنتين عام 1978، بعد تأهلها من تصفيات آسيا عام 1977، في هذه البطولة خسرت أمام هولندا وبيرو، لكنها حققت تعادلًا تاريخيًا مع اسكتلندا بنتيجة (1-1)، وهو أول هدف لها في النهائيات.

    وكان أفضل إنجاز لفرسان طهران في المونديال، هو الفوز على الولايات المتحدة في نسخة فرنسا 1998، والفوز على المغرب في نسخة روسيا 2018، لكن لم يتجاوز المنتخب دور المجموعات في أي نسخة.

    وفي النسخة الماضية للمونديال، التي أقيمت لأول مرة بالوطن العربي وتحديدًا في قطر عام 2022، شاركت إيران للمرة السادسة، لكنها خرجت مجددًا من دور المجموعات بعد خسارتها أمام إنجلترا (6-2)، فوزها على ويلز (2-0)، وخسارتها أمام الولايات المتحدة (1-0).

  • التأهل إلى كأس العالم 2026

    نجح المنتخب الإيراني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تعادله مع نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي بالعاصمة طهران في مارس الماضي، هذا التعادل منح إيران النقطة الحاسمة التي ضمنت لها بطاقة العبور المباشر إلى البطولة العالمية.

    إيران بهذا التأهل تحقق مشاركتها السابعة في تاريخ كأس العالم، والرابعة على التوالي منذ نسخة 2014، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز القوى الكروية في القارة الآسيوية.

    ويأتي هذا في ظل النظام الجديد للبطولة التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً، حيث حصلت آسيا على ثمانية مقاعد مباشرة بالإضافة إلى مقعد عبر الملحق العالمي، فإلى جانب إيران، تأهلت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر وأستراليا والأردن وأوزبكستان مباشرة إلى النهائيات، ما يعكس قوة المنافسة الآسيوية في التصفيات.

    ويأمل المنتخب الإيراني أن يترجم هذا التأهل إلى إنجاز أكبر في النهائيات المقبلة، بعد أن اقتصرت مشاركاته السابقة على دور المجموعات دون تجاوزها.