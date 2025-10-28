صحفي كتالوني يدافع عن لامين يامال: “يتحدثون عنه كثيرًا ويتجاهلون لاعبًا متورطًا في قضية إباحية للأطفال!”

بيرارناو، وهو أحد أبرز الكتّاب الرياضيين في إسبانيا ومؤلف السيرة الذاتية الشهيرة لبيب جوارديولا، عبّر عن استيائه من التركيز المفرط على تصريحات لامين، في وقتٍ تمر فيه كرة القدم الإسبانية بقضايا أكثر خطورة لا تحظى بالاهتمام نفسه.

الشرارة الأولى اندلعت عندما شارك لامين يامال في مقابلة ضمن بطولة "دوري الملوك" التي ينظمها جيرارد بيكيه، وخلال ظهوره في بث مباشر، أطلق يامال مزحة مثيرة حين شبّه فريق “بورسينوس” الذي يملكه اليوتيوبر الشهير إباي يانوس بنادي ريال مدريد، قائلاً: “إنهم يسرقون ويشتكون، تمامًا مثل ريال مدريد".

العبارة التي قالها مازحًا كانت كافية لتشعل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرياضي، خاصة في مدريد، حيث اعتبرها البعض إهانة للنادي الملكي.

لاحقًا، وأثناء حديث ودي آخر مع إباي، تذكّر يامال هدفه الشهير في البرنابيو الموسم الماضي، وعندما سأله المضيف عما إذا كان يعتقد أن الكلاسيكو القادم قد ينتهي بنتيجة كبيرة مجددًا، أجاب مبتسمًا: “من يدري؟ ربما 4-0 مرة أخرى".

تصريح بسيط بطابع فكاهي، لكنه لم يمر مرور الكرام. بعد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو الأخير، استغل لاعبو الفريق الأبيض – مثل داني كارباخال، وتيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور – الفرصة للرد على لامين بطريقة علنية، حيث وجّهوا له عبارات ساخرة واستفزازية عقب المباراة، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشهد فوضوي في نهاية اللقاء.