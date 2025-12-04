"لا مزيد من الأرجنتين لو سمحتم" .. صالح الشهري يكشف سر احتفاله "العسكري" وتوقعه لمجموعة السعودية بكأس العالم 2026

يضع المنتخب السعودي كامل تركيزه على اختبار جديد وحاسم، عندما يلتقي منتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.
ويدخل الأخضر اللقاء وهو يدرك تمامًا أن الفوز سيُبقيه على قمة المجموعة، خاصة أنه يتساوى مع المنتخب المغربي في رصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد الانطلاقة القوية لكلا الفريقين في الجولة الأولى.
ويأمل لاعبو المنتخب السعودي في تقديم أداء أكثر قوة وفعالية، من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرًا قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي، والتي تُقام في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.
وتأتي مباراة جزر القمر وسط ظروف خاصة، حيث سيخوض الأخضر اللقاء بدون وجود مدربه الفرنسي هيرفي رينارد على الخطوط، بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026، إلى جانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ورغم غياب رينارد، يؤكد الجهاز الفني المساعد جاهزيته لإدارة المواجهة، مع اعتماد خطة واضحة لضمان استمرار النسق الفني العالي الذي ظهر به المنتخب في أولى مبارياته.
وتتطلع الجماهير السعودية لأن يواصل الأخضر عروضه القوية، وأن يثبت قدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه عدد من عناصره الشابة والمحترفة.