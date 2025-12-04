"لا مزيد من الأرجنتين لو سمحتم" .. صالح الشهري يكشف سر احتفاله "العسكري" وتوقعه لمجموعة السعودية بكأس العالم 2026

وعلق صالح خلال تصريحات للموقع الرسمي لـ "فيفا" على اللعب في قطر قائلًا: "لدي شعور رائع باللعب هنا مجددًا في قطر، فأنا أحب اللعب هنا".

وأضاف: "رغم أننا واجهنا بعض المشكلات في مباراتنا الثانية في كأس العالم 2022 على هذا الملعب (المدينة التعليمية)، عندما خسرنا أمام بولندا، إلا أنني الآن بعد تسجيل لهدف أمام عمان أصبحت أحب هذا الملعب مرة أخرى الآن".

وواصل: "الفوز على عمان مهم، خاصة أنها المباراة الأولى في دور المجموعات، ومنحتنا الثلاث نقاط في بداية مشوارنا ببطولة كأس العرب".

واستطرد قائلًا: "بصراحة، أنا مُلم بكل تفاصيل هذه البطولات، وكل فريق يصل إلى هذه المرحلة يمتلك جودة عالية، وأي فريق لا يحصل على الاحترام الكافي قد يسبب لك متاعب داخل الملعب، خُد عندك مثلًا منتخب عُمان؛ صحيح إنه جاء من بوابة الملحق، لكنّه قدم أداءً قويًا ومباراة على أعلى مستوى هنا".