FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP
أحمد رفعت

"لا مزيد من الأرجنتين لو سمحتم" .. صالح الشهري يكشف سر احتفاله "العسكري" وتوقعه لمجموعة السعودية بكأس العالم 2026

صالح الشهري يتحدث عن الانتصار على عمان

تحدث النجم صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، عن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، كاشفًا عن رأيه في الانتصار الذي حققه الأخضر أمام عمان في الجولة الأولى.

صالح الشهري شارك كبديل في مباراة السعودية وعمان، حيث نجح في تسجيل هدف الانتصار، والظفر بالثلاث نقاط، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب.

  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ماذا قال الشهري عن الفوز على عمان؟

    وعلق صالح خلال تصريحات للموقع الرسمي لـ "فيفا" على اللعب في قطر قائلًا: "لدي شعور رائع باللعب هنا مجددًا في قطر، فأنا أحب اللعب هنا".

    وأضاف: "رغم أننا واجهنا بعض المشكلات في مباراتنا الثانية في كأس العالم 2022 على هذا الملعب (المدينة التعليمية)، عندما خسرنا أمام بولندا، إلا أنني الآن بعد تسجيل لهدف أمام عمان أصبحت أحب هذا الملعب مرة أخرى الآن".

    وواصل: "الفوز على عمان مهم، خاصة أنها المباراة الأولى في دور المجموعات، ومنحتنا الثلاث نقاط في بداية مشوارنا ببطولة كأس العرب".

    واستطرد قائلًا: "بصراحة، أنا مُلم بكل تفاصيل هذه البطولات، وكل فريق يصل إلى هذه المرحلة يمتلك جودة عالية، وأي فريق لا يحصل على الاحترام الكافي قد يسبب لك متاعب داخل الملعب، خُد عندك مثلًا منتخب عُمان؛ صحيح إنه جاء من بوابة الملحق، لكنّه قدم أداءً قويًا ومباراة على أعلى مستوى هنا".

    • إعلان
  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    "لا مزيد من الأرجنتين أرجوكم"

    وبعد سؤاله عن المنتخبات التي يفضل مواجهتها مع منتخب السعودية في كأس العالم 2026، وذلك قبل إجراء قرعة المونديال غدًا الجمعة، أكد على أنه من الصعب اختيار الفرق التي سيواجهها الأخضر. 

    وأوضح الشهري: "من الصعب اختيار الفرق التي ترغب في مواجهتها بكأس العالم، لأن هناك العديد والعديد من الدول الجيدة، ولكن المثير للتساؤل أين سنتواجد ومّن سنواجه".

    وأضاف مهاجم المنتخب السعودي: "ولكن لا مزيد من منتخب الأرجنتين من فضلكم"، في إشارة للمواجهة التي جمعت بين الأخضر والتانجو في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022.

    صالح الشهري تألق في تلك المواجهة بشكل لافت، ونجح في تسجيل هدف، في الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف.

  • Al Ittihad v Al Ain: The King CupGetty Images Sport

    ما سر احتفال صالح الشهري؟

    ويُعرف الشهري باحتفال خاص به بعد تسجيل الأهداف، حيث أكد خلال تصريحات لموقع "فيفا" على أنه يُريد تكرار هذا الاحتفال لسنوات أخرى قادمة.

    وأوضح الشهري سبب هذا الاحتفال حيث قال: "أما عن طريقة احتفالي بالهدف؟ فهذه مرتبطة بذكريات من طفولتي، والدي كان رجلًا عسكريًا، وكان يصحبني معه للتدريب على إطلاق النار وأنا صغير".

    واختتم نجم الاتحاد تصريحاته قائلًا: "أتذكر أنني كنت مميزًا في هذا الأمر، ولحسن الحظ لم يحدث أي أخطاء وقتها، خصوصًا أن المكان كان تابعًا للحكومة وكل الإجراءات فيه آمنة، والدي كان له دور كبير في مسيرتي، ولذلك في كل مرة أقوم بهذا الاحتفال، وأشعر إنني أحتفل معه وأستعيد جزء من ذكرياتي معه".

  • ما القادم للمنتخب السعودي؟

    يضع المنتخب السعودي كامل تركيزه على اختبار جديد وحاسم، عندما يلتقي منتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

    ويدخل الأخضر اللقاء وهو يدرك تمامًا أن الفوز سيُبقيه على قمة المجموعة، خاصة أنه يتساوى مع المنتخب المغربي في رصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد الانطلاقة القوية لكلا الفريقين في الجولة الأولى.

    ويأمل لاعبو المنتخب السعودي في تقديم أداء أكثر قوة وفعالية، من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرًا قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي، والتي تُقام في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.

    وتأتي مباراة جزر القمر وسط ظروف خاصة، حيث سيخوض الأخضر اللقاء بدون وجود مدربه الفرنسي هيرفي رينارد على الخطوط، بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026، إلى جانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    ورغم غياب رينارد، يؤكد الجهاز الفني المساعد جاهزيته لإدارة المواجهة، مع اعتماد خطة واضحة لضمان استمرار النسق الفني العالي الذي ظهر به المنتخب في أولى مبارياته.

    وتتطلع الجماهير السعودية لأن يواصل الأخضر عروضه القوية، وأن يثبت قدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه عدد من عناصره الشابة والمحترفة.

كأس العرب
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر
السعودية crest
السعودية
السعودية