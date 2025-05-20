صاروخ بورنموث سيمنحه جائزة بوشكاش .. مرموش هو الملك الجديد لمانشستر سيتي وهالاند عاد لنا بجسده فقط!

ليلة خاصة على ملعب الاتحاد

بعد إضاعته لركلة جزاء أمام كريستال بالاس تسببت في خسارة مانشستر سيتي لكأس الاتحاد الإنجليزي، كان على عمر مرموش الرد، والرد سريعًا، لأن الصحافة الإنجليزية لا ترحم وكذلك الجماهير!

كل شيء كان جاهزًا، ليلة احتفالية يرحل فيها كيفين دي بروينه، أمام خصم مستسلم مثل بورنموث، في مباراة هامة بسباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

هذا الاختبار كان سيعكس لنا مدى نضج مرموش وقدرته على مقاومة الضغوط، والدولي المصري نجح، قاد فريقه إلى الفوز بنتيجة 3/1 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بل كان رجل المباراة الأول!

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المباراة كان بها الكثير من الأحداث، ثلاثية من مرموش ونيكو جونزاليس وبرناردو، وهدف متأخر من دانيل جيبيسون وطرد كل من ماتيو كوفاتيتش ولويس كوك، ولكن دعونا نتحدث عن مرموش وهالاند على وجه التحديد..