هذا ما ذكره تقرير مراقب المباراة! .. مفاجأة حاسمة في شكوى القادسية لـ"الحصول على نقاط الأهلي"

لا تزال أصداء مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تهز الوسط الرياضي حتى الآن.

الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.