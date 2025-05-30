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Al Hilal Fans Salem Al Dawsari Cristiano RonaldoGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

شقيق سالم الدوسري يثير الجدل بـ"صورته مع كريستيانو رونالدو" .. ونجم الهلال الأسبق: كلموا الإدارة حتى أعود!

الهلالكريستيانو رونالدوسالم الدوسرينواف العابددوري روشن السعوديانتقالات

جدل جديد في الشارع السعودي بسبب الهلال..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حاليًا، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

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وتسابق الإدارة الهلالية الزمن؛ من أجل حسم مجموعة من الصفقات الكبرى التي تدعم صفوف الفريق الأول، سواء في مونديال الأندية، أو في الموسم الرياضي الجديد "2025-2026" عامة.

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ووسط ذلك.. ارتبط أكثر من اسم بنادي الهلال؛ على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده مع عملاق الرياض الآخر النصر، في 30 يونيو 2025.

أيضًا.. أعرب أحد النجوم السابقين في قلعة الزعيم، عن أمنيته بالعودة إلى هذا الكيان الرياضي الكبير خلال الفترة القادمة؛ وذلك قبل اعتزاله كرة القدم، بشكلٍ نهائي.

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