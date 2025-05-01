"حذر الإدارة ووجه طلبًا مهمًا" .. شقيق سالم الدوسري يصف نجم الهلال بـ"العالة" ويهاجم آخرين بشدة!

كسر صمته فقرر الهجوم على الجميع تقريبًا في الهلال..

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حالة من "عدم الاستقرار"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء على المستوى الفني أو الإداري.

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حالة "عدم الاستقرار" التي يعيشها الهلال؛ أدت إلى خسارته البطولة تلو الأخرى، في الموسم الحالي، آخرها دوري أبطال آسيا "النخبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال ودع مسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.