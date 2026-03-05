Goal.com
"شعرت برغبة في تحطيم كل شيء!" - ماوريسيو بوكيتينو يتعرض لانتقادات من نجم تشيلسي السابق بسبب تصريحاته القاسية في المؤتمر الصحفي

تحدث مالانج سار عن رحيله المضطرب من تشيلسي، ووجه انتقادات لاذعة لمدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو. غضب المدافع الفرنسي من تجاهل الأرجنتيني العلني لوجوده في الفريق خلال مؤتمر صحفي عام 2023. بلغت التوترات ذروتها عندما بدا أن بوكيتينو قد نسي تمامًا أن سار كان لاعبًا في تشيلسي، وهو ما أثار صدمة بين جماهير النادي وجعل المدافع يشعر بعدم الاحترام الشديد.

    غضب بسبب تجاهل الرجل المنسي

    في عام 2023، انتشرت ردود فعل بوكيتينو على نطاق واسع عندما سُئل عن مكان وجود سار والحارس جيمي كومينغ بعد فوز تشيلسي على لوتون تاون.

    عندما تم ذكر اسم سار، سأل بوكيتينو المراسل: "من؟"

    فواصل الصحفي: "مالانغ سار، وماذا حدث لجيمي كومينغز الذي لعب المباراة ضد ريكسهام [في الموسم التحضيري]؟"

    ثم قال بوكيتينو في حالة من الحيرة: "يا إلهي. مالانغ سار ثم جيمي؟ لا أعرف ماذا أقول لك".

    وفي تعليقه على الحادثة في بودكاست Kampo، قال سار: "شعرت برغبة في تحطيم كل شيء عندما قال ذلك لأنني أعرف ما يحدث وراء ظهري... إنه يفعل ذلك عن قصد. أعرف أنه يعرفني. من المستحيل ألا يكون يعرفني".

    التاريخ بين سار وبوكيتينو

    يقول سار إن هذا التجاهل كان إهانة متعمدة، مشيرًا إلى أن بوكيتينو كان قد حاول سابقًا التعاقد معه في توتنهام. وكشف المدافع أن المدرب قال لمساعده عند وصوله إلى تشيلسي: "انظر من هنا، لقد حاولنا التعاقد معه في توتنهام، والآن نحن نعمل معًا هنا!" وتساءل سار كيف يمكن لمدرب كان يسعى للتعاقد معه أن ينسى هويته فجأة.

  • رفض عروض السلام والمكالمات الفائتة

    بينما حاول بوكيتينو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأمريكي، تصحيح الموقف لاحقًا، لم يكن سار في مزاج يسمح بالمصالحة. "لم يكن بوكيتينو مستعدًا للسؤال، وفي اليوم التالي أو بعد يومين أدرك خطأه واتصل بي هاتفيًا. لم أرد على المكالمة"، اعترف سار، مضيفًا أنه اكتشف تعليقات المؤتمر الصحفي أثناء إجازته عبر إنستغرام.

    خروج صعب من ستامفورد بريدج

    كانت عملية الخروج قاسية بنفس القدر، حيث ادعى سار أن الإدارة حاولت إجباره على اتخاذ خطوات لم يكن يرغب فيها. وتذكر أنه قال للمدير الرياضي: "أنا في الثالثة والعشرين من عمري، وسأبقى في نادٍ تنافسي في أوروبا وسألعب... رفضت، وأنهينا النقاش عند هذا الحد. كان منزعجًا بعض الشيء. أنا منزعج أيضًا لأنه يحاول إجباري على الذهاب إلى مكان لا أريد الذهاب إليه". يعمل سار حاليًا على إحياء مسيرته في نادي RC Lens، حيث تواصل أدائه المتميز إثبات أن جودته على أرض الملعب لا يمكن إنكارها.

