إنزاجي أصبح بطل القصة الجديدة داخل نادي الهلال..

شهر و10 أيام مروا منذ أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التعاقد مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المُقال" جورج جيسوس.

إنزاجي بدأ مهمته سريعًا مع الهلال؛ وذلك بسبب مشاركة الفريق الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وعلى الرغم من أنه دخل هذه البطولة، بدون أي صفقة أجنبية جديدة؛ إلا أن المدير الفني الإيطالي نجح في إيصال الفريق الهلالي إلى دور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام نادي فلومينينسي البرازيلي.