أحمد فرهود

لم يعجبه تصرف سيموني إنزاجي معه! .. لاعب الهلال "يشتكي" من مدربه ضد الحزم

لقطة خطفت الأنظار في مباراة الهلال والحزم..

شهدت مباراة عملاق الرياض نادي الهلال ضد فريق الحزم الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس؛ لقطة مثيرة من أحد لاعبي الزعيم، وذلك خلال مجريات الشوط الثاني.

الهلال فاز (3-0) على الحزم، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الزعيم "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين، خلال 13 مباراة.

  • لاعب الهلال "غاضب" من تصرف سيموني إنزاجي معه!

    وفي هذا السياق.. قام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، باستدعاء لاعبه البرازيلي كايو سيزار من عمليات الإحماء؛ استعدادًا لإقحامه "بديلًا" ضد فريق الحزم الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ.. تراجع إنزاجي عن قراره؛ حيث أمر كايو بالعودة لاستكمال عمليات الإحماء، مع باقي "بدلاء" الهلال.

    هُنا.. ظهر اللاعب البرازيلي "غاضبًا" من المدير الفني الإيطالي؛ حيث اشتكى لأحد مساعدي إنزاجي من هذا التصرف، أثناء عودته لإكمال عمليات الإحماء.

    كايو سيزار "البديل" يساهم في فوز الهلال على الحزم

    المثير في الأمر أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قام بإقحام اللاعب البرازيلي كايو سيزار، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى أرضية ملعب "المملكة أرينا" ضد الحزم؛ وذلك في الدقيقة 76 من عمر مباراة الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، "بدلًا" من القائد سالم الدوسري.

    وقدّم كايو 14 دقيقة جيدة مع الهلال ضد الحزم؛ حيث صنع الهدف الثالث لمصلحة زميله الأوروجوياني داروين نونيز، في الدقيقة 90.

    وانطلق اللاعب البرازيلي بسرعته، في المساحة الفارغة على الجناح الأيمن؛ قبل أن يُرسل عرضية متقنة إلى نونيز، الذي وجد نفسه أمام الشباك الفارغة للحزم.

    أرقام كايو سيزار بقميص نادي الهلال

    اللاعب البرازيلي كايو سيزار البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال في يناير 2025؛ قادمًا من صفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

    صفقة كايو كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ9 ملايين يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2028.

    ومع الهلال.. سجل اللاعب البرازيلي 4 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وترددت أنباء قوية عن رغبة الزعيم الهلالي، في التخلص من كايو سيزار، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ مع البحث عن لاعب مواليد آخر، لضمه إلى صفوف الفريق الأول.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 11 انتصارًا مع تعادلين، في 13 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 22.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 64.

    * أهداف مستقبلة: 24.

