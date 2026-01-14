Joy league NXGNGoal AR
أحمد فرهود

مواهب تخطف القلوب و"سيموني إنزاجي على رأس المُهتمين"! .. أفضل 10 لاعبين في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

دوري جوّي للنخبة يؤكد أن مُستقبل كرة القدم السعودية بـ"خير"..

وسط تسليط عشاق الساحرة المستديرة أنظارهم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي أصبح يعجّ بأبرز الأسماء العالمية؛ هُناك مسابقة أخرى في المملكة تقدّم لنا المُتعة الكروية، وتُعلن كل أسبوع عن مولد موهبة جديدة.

هذه المسابقة ليس إلا دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي انطلقت - لأول مرة - في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يتم نقل مبارياتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

نعم.. دوري جوّي للنخبة قدّم لنا، العشرات من المواهب السعودية البارزة؛ التي قد لا يكفي تقريرًا واحدًا فقط، للحديث عنهم.

لكننا يُمكن أن نسلط الضوء على 10 مواهب بعينها؛ أثبتت أنها الأعلى تقييمًا خلال الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، وأنها جاهزة تمامًا للانضمام إلى الفريق الأول بأندية السعودية المختلفة..

  • 1/ عبدالله زين الدين – الخليج

    اللاعب الموهوب لا يحتاج إلى الكلمات لكي يثبت نفسه، بل هو يترك لمسته للكرة تتحدث عنه؛ وهذا ما فعله جوهرة نادي الخليج عبدالله زين الدين، خلال الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    عبدالله أو زين الدين زيدان السعودي كما يُلقب، اسم يُجيد في الجناح الأيسر وصناعة اللعب؛ حيث يتمتع بعدة مميّزات، على النحو التالي:

    * أولًا: المهارة الفردية؛ التي تجعله يراوغ أي لاعب أمامه، في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: خفة الحركة؛ التي تجعله يهرب من المنافس في غفلة منه، وبسرعة كبيرة للغاية.

    * ثالثًا: الذكاء التكتيكي؛ الذي يجعله يضع نفسه في أماكن مناسبة، فوق أرضية الملعب.

    * رابعًا: البنية الجسمانية؛ التي تجعله يتفوق في الالتحامات، سواء الأرضية أو الهوائية.

    كذلك.. يقوم عبدالله زين الدين بأشياء غير متوقعة منه، فوق أرضية المستطيل الأخضر، من خلال قرارات مخادعة للمُنافس؛ مثل التسديد في الزوايا الميتة للمرمى، أو التمريرات البينية المفاجئة.

  • 2/ راكان الجمعان – الهلال

    عاشق الساحرة المستديرة يعلم جيدًا ما تعنيه "المرونة التكتيكية"؛ لذلك.. إذا أراد أن يُشاهد لاعب بهذه المواصفات، فهو جوهرة الهلال راكان الجمعان.

    الجمعان يمتلك جودة كبيرة للغاية، سواء بالكرة أو من غيرها؛ فهو أحد اللاعبين الأذكياء الذي من الممكن أن يستخدمهم المدير الفني في أكثر من مركز، على النحو التالي:

    * أولًا: المحور و"البوكس تو بوكس".

    * ثانيًا: صناعة اللعب.

    * ثالثًا: الجناح الأيمن.

    وأبرز ما يُميّز الجمعان؛ هو أنه قد يتواجد في منتصف ملعب الهلال لاستلام الكرة وبناء اللعب، ثم نجده أمام مرمى المنافس.

    ذلك لا يحتاج إلى جهد بدني فقط؛ بل أيضًا جودة وذكاء في التحرك من غير كرة، بالإضافة إلى مهارات الاستلام والتسلم والتسديد الصاروخي.

    وأثبت هذا اللاعب بحق؛ أنه جاهز لاتخاذ خطوة أكبر في مسيرته الكروية، من خلال اللعب مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

  • 3/ عواد دهل – الاتفاق

    الموهبة لا تقتصر على لاعبي خط الوسط أو المقدمة فقط؛ فهُناك أسماء عديدة في قلب الدفاع أو الظهيرين، تمتلك الكثير من الجودة الكروية.

    ظهير الاتفاق الأيمن عواد دهل أحد هذه الأسماء؛ حيث أثبت نفسه بقوة في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، على النحو التالي:

    * أولًا: شخصية قيادية؛ حيث يعطي التعليمات إلى زملائه باستمرار، فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: عرضيات مُتقنة؛ حيث يرسل الكثير من الكرات الصحيحة إلى زملائه، بعيدًا عن العشوائية.

    * ثالثًا: الدخول للعمق؛ حيث أنه ليس من الأظهرة التي تلتزم الخط فقط، بل يتواجد في منتصف الملعب أيضًا للمشاركة في بناء اللعب وفتح المساحات.

    وسبق لدهل أن تواجد في معسكرات فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في أكثر من مرة خلال الفترة الماضية؛ ما يجعله مرشحًا قويًا للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، قريبًا جدًا.

  • 4/ خالد عبدالجواد – الحزم

    خالد عبدالجواد هو أحد خريجي أكاديمية النادي الأهلي؛ والذي قد يندم عليه العملاق الجدّاوي كثيرًا، نظرًا لكل ما يقدّمه مع فريق الحزم حاليًا بدوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    ويملك عبدالجواد رغبة كبيرة جدًا في النجاح، بعالم الساحرة المستديرة؛ وذلك من خلال عقليته الاحترافية التي تتمثّل في العمل على معالجة عيوبه باستمرار، إلى جانب الاستعانة بمدرب بدني شخصي من البرازيل.

    وداخل أرضية الملعب نجد الكثير من المميزات الكروية، التي يتمتع بها عبدالجواد - الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر -، على النحو التالي:

    * أولًا: المهارة الإيجابية؛ بمعنى أن هذا اللاعب ليس جناح يقوم بمراوغة الخصم فقط، بل هو يوظف إمكاناته في خدمة زملائه.

    * ثانيًا: الإنهاء الجيد؛ بمعنى أنه ليس مثل بعض الأجنحة التي يُعيبها سوء تسجيل الأهداف، بل هو يجيد إنهاء الهجمات داخل الشباك.

    ولدى هذا اللاعب الرائع إمكانية التطور أكثر من ذلك؛ ليجعل من نفسه أحد نجوم المملكة العربية السعودية، في المستقبل القريب.

  • 5/ مبارك البوعينين – النصر

    عندما يتم ذكر اسم مبارك البوعينين؛ فنحن هُنا أمام حارس مرمى سعودي، سيكون له شأنًا كبيرًا في المستقبل القريب مع النصر والمنتخب الوطني.

    وكما نعلم.. المهم بالنسبة لحارس المرمى هو الثقة؛ فإذا فقدها فهو سيستقبل الكثير من الأهداف السهلة، خلال المباريات.

    وبالنسبة لحارس النصر الشاب؛ فهو أثبت ثقة كبيرة للغاية وشخصية عظيمة، خلال الجولات الثماني الأولى من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    ويُمكن تلخيص أبرز ما يُميّز مبارك البوعينين، خلال ما شاهدناه في مبارياته مع فريق النصر تحت 21 عامًا، بعيدًا عن الثقة والشخصية الكبيرة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الخروج الجيد من مرماه في العرضيات.

    * ثانيًا: المرونة في التحرك بين الـ3 خشبات.

    * ثالثًا: الجودة الكبيرة في حالات الانفراد.

    * رابعًا: بناء اللعب من الخلف للأمام.

    واستقبل البوعينين 3 أهداف فقط، في أول ثماني جولات من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ أحدهم من "ركلة جزاء" ضد النادي الأهلي، في الكلاسيكو.

  • 6/ عبدالإله القويزان – القادسية

    "سابق سنه".. كلمتان نسمعهما عندما يتم وصف أحد الأشخاص؛ الذي يمتلك شيء ما، لا يتواجد عند هؤلاء الذين في نفس عمره.

    الأمر ينطبق على عبدالإله القويزان، ظهير أيسر نادي القادسية؛ الذي أثبت من جولةٍ إلى أخرى في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، أنه مؤهل تمامًا للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    القويزان هو ظهير عصري بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ وهو ما يُمكن استعراضه في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: ثقة وعدم اهتزاز في التعامل مع حالات "1 ضد 1"؛ سواء هجوميًا أو دفاعيًا.

    * ثانيًا: التقدم الرائع بالكرة؛ ما يُساهم في خروج القادسية من حالات الضغط الدفاعي.

    * ثالثًا: المشاركة الفعالة في الهجمات؛ من خلال التفاهم الجيد مع الجناح وصانع اللعب.

    ولعلى مباراة القادسية ضد الاتحاد، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، شاهدة على إمكانات هذا اللاعب الكبيرة؛ وذلك من خلال تحركاته ومجهوده، وليس هدفه فقط.

  • 7/ عمار اليهيبي – الأهلي

    ربما النادي الأهلي يُعيش فترة سيئة للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لكن هُناك لاعب أثبت موهبة كبيرة للغاية، وهو عمار اليهيبي.

    الحقيقة أن اليهيبي كان على وشك الرحيل عن الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، والانتقال إلى نادي القادسية؛ من أجل اللعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتواجد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    إلا أنه في النهاية، استمر اليهيبي في صفوف الأهلي؛ وأصبح أحد "العلامات المضيئة" في فريق تحت 21 عامًا، رغم الوضع الصعب الذي يُعيشه الراقي أساسًا كما ذكرنا.

    واليهيبي يمتلك العديد من المميّزات الكروية، التي أثبتها خلال الجولات الثماني الماضية من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك المستمر فوق أرضية الملعب؛ طوال مجريات المباراة.

    * ثانيًا: الاستلام والتسلم الرائع؛ إلى جانب فتح المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: الكثير من المهارات؛ التي يتطلبها مركز صناعة اللعب بالإضافة للجناح.

    ورغم ذلك.. نستطيع أن نقول بإن اليهيبي، يمتلك أفضل مما قدّمه في الجولات الثماني الأولى؛ حيث إذا أظهر إمكاناته الحقيقية، قد نجده في صفوف الفريق الأهلاوي الأول قريبًا.

  • 8/ لؤي العبيدي – الهلال

    هذا اللاعب قد يكون حالة خاصة بالفعل؛ حيث أنه رغم قلة مشاركته مع فريق الهلال في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلا أنه قدّم أوراق اعتماده بحق.

    العبيدي لم يقدّم أوراق اعتماده فقط إلى محمد الشلهوب، المدير الفني للهلال تحت 21 عامًا؛ بل حتى إلى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

    ويجيد العبيدي - الذي يمتلك الجنسية الكندية ولعب في أكاديمية تورنتو هُناك -، في مركز المهاجم؛ ولكنه ليس رأس حربة تقليدي، بل يتحرك على أطراف الملعب.

    وبدأ هذا اللاعب الرائع، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كـ"بديل" في صفوف الهلال تحت 21 عامًا؛ قبل أن يصبح قطعة أساسية في تشكيل الشلهوب، فيما بعد.

    ومنذ أن أصبح أحد أساسيات فريق الهلال تحت 21 عامًا، أثبت العبيدي مجموعة من المميّزات الخرافية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جودة عالية في إنهاء الهجمات داخل الشباك.

    * ثانيًا: الهروب الذكي من الرقابة وفتح المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: المهارات التي يحتاجها المهاجم للتخلص من المدافعين.

    الملخص من ذلك؛ هو أننا أمام موهبة حقيقية تتمثل في اسم لؤي العبيدي، الذي قد نجده مع فريق إنزاجي قريبًا.

    ومثلما أُعلِن عبر منصة "stc tv"؛ يضع إنزاجي عينيه على أكثر من موهبة في صفوف الهلال تحت 21 عامًا، للاستعانة بهم مستقبلًا في الفريق الأول لكرة القدم.

  • 9/ عاصم محمد – النصر

    "الجندي المجهول".. اسم على مسمى بالنسبة للموهوب عاصم محمد؛ الذي يثبت نفسه في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في صمتٍ كبير للغاية.

    وأنظار عشاق نادي النصر توجهت إلى أسماء بعينها، في صفوف فريق تحت 21 سنة؛ وذلك مع انطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ووسط تسليط الأنظار على بعض الأسماء؛ ظهر عاصم الذي يقدّم أدوارًا تكتيكية كبيرة داخل أرضية الملعب، ويسجل أهدافًا مهمة وصلت إلى الرقم "5" في أول ثماني جولات.

    وقد لا يكون عاصم، بنفس مهارة بعض زملائه، مثل مبارك الدوسري وعبدالرحمن سفياني وفارس السالم؛ إلا أنه لا يُمكن أن يخذل مدربه أبدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: تنفيذ التعليمات المطلوبة منه؛ بشكلٍ أكثر من رائع.

    * ثانيًا: الذكاء في التحرك داخل منطقة الـ18 للمنافس؛ مع وضع نفسه في أماكن سانحة للتسجيل.

    ولذلك.. يستحق أن يحصل هذا اللاعب على تقييم جيد للغاية؛ بناء على ما قدّمه في الجولات الثماني الأولى، من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 10/ محمد برناوي – حسين السلطان

    في النهاية.. يجب تقدير اسمين، أثبتا نفسهما في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وفي مركزين مختلفين تمامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: محمد برناوي "مدافع نادي الاتحاد".

    * ثانيًا: حسين السلطان "صانع ألعاب نادي الخليج".

    برناوي يقدّم مستويات ثابتة مع فريق الاتحاد تحت 21 عامًا؛ وذلك سواء فاز العميد، أو تعثر بالتعادل والهزيمة.

    وأكثر ما يُميّز برناوي؛ هو قراءته الجيدة لتحركات منافسيه وتمريراتهم، ما يُمكنه من استخلاص وقطع العديد من الكرات.

    أيضًا.. لا يخشى المدافع الاتحادي الدخول في الالتحامات، ويُقاتل على كل كرة حتى النفس الأخير؛ الأمر الذي جعل جمهور العميد يُناشد المدير الفني للفريق الأول سيرجيو كونسيساو، للاستعانة به في المباريات القادمة.

    أما السلطان فهو اللاعب الذي ينطبق عليه لقب "الفنان"؛ حيث يقدّم معزوفة كروية في كل لمسة للكرة، تجعلنا نتأكد أننا أمام موهبة فذة، في الملاعب السعودية.

    ويُعد السلطان لاعب "رقم 10" بامتياز؛ وذلك من خلال تحريكه للفريق بأكمله، وصناعته الكثير من الفرص إلى زملائه.

    وبعيدًا عن برناوي والسلطان وكل الأسماء التي ذكرناها في تقريرنا؛ هُناك في الحقيقة الكثير من المواهب الأخرى التي كانت تستحق الذكر، أمثال باسم العريني "التعاون" وسعد المطيري "الهلال" ومؤيد الشراري "النجمة" وزياد الغامدي "الاتفاق" وغيرهم الكثير.

    لكننا في النهاية حاولنا استعراض 10 من أبرز المواهب الأعلى تقييمًا، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

