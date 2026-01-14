مواهب تخطف القلوب و"سيموني إنزاجي على رأس المُهتمين"! .. أفضل 10 لاعبين في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

وسط تسليط عشاق الساحرة المستديرة أنظارهم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي أصبح يعجّ بأبرز الأسماء العالمية؛ هُناك مسابقة أخرى في المملكة تقدّم لنا المُتعة الكروية، وتُعلن كل أسبوع عن مولد موهبة جديدة.

هذه المسابقة ليس إلا دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي انطلقت - لأول مرة - في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يتم نقل مبارياتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

نعم.. دوري جوّي للنخبة قدّم لنا، العشرات من المواهب السعودية البارزة؛ التي قد لا يكفي تقريرًا واحدًا فقط، للحديث عنهم.

لكننا يُمكن أن نسلط الضوء على 10 مواهب بعينها؛ أثبتت أنها الأعلى تقييمًا خلال الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، وأنها جاهزة تمامًا للانضمام إلى الفريق الأول بأندية السعودية المختلفة..