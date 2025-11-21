Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

إنزاجي يحسم مصير ياسين بونو .. ويعترف بـ"أزمة" في الهلال قبل مباراتي الفتح!

ماذا قال سيموني إنزاجي في مؤتمر مباراة الفتح؟

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن عدد من النقاط قبل مواجهة الفتح، بين حسم موقف الحارس المغربي ياسين بونو، بعد غيابه عن التدريبات، وأزمة يعاني منها الزعيم في لقاء الغد.

ويستضيف الهلال نظيره الفتح، مساء السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موقف ياسين بونو من مواجهة الفتح

    وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الهلال والفتح، إن الحارس المغربي ياسين بونو، كان الغائب الوحيد عن تدريبات الأمس، وقد تأخر انضمامه للفريق، بسبب تواجده في الرباط، لحضور مراسم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف".

    وأعلن الكاف عن تتويج ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، لعام 2025، ليحصد الجائزة للمرة الثانية بعد 2023.

    ورغم غيابه عن التدريبات، إلا أن إنزاجي أكد أن ياسين بونو، سيكون متواجدًا بصورة طبيعية في مباراة الفتح.

    • إعلان

  • الهلال جاهز لـ"مباراتي" الفتح

    ونوّه إنزاجي بأن الهلال يستعد لملاقاة الفتح "مرتين"، هذا الأسبوع، سواءً في لقاء الغد بالدوري، أو مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وأضاف مدرب الهلال أن فترة التوقف الدولي، ساعدت الفريق على التقاط الأنفاس، موضحًا أن الجهاز الفني عمل جيدًا على 9 لاعبين من المستوى البدني، وتم الاستعانة بعدد من اللاعبين في الفريق الأولمبي، خلال التدريبات.

  • Inzaghi Al HilalGetty Images

    أزمة تضرب الزعيم

    في المقابل، كشف إنزاجي عن أزمة يعاني منها الهلال، قبل لقاء الغد، وهي مركز الظهير الأيمن، في ظل استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، وإصابة حمد اليامي، وكذلك متعب الحربي، الذي كان يستعين به في هذا المركز.

    وأوضح المدرب الإيطالي أنه سيحدد من يشغل هذا المركز، بعد تدريبات اليوم، فيما أكد أن مباراة الغد - بشكل عام - ستشهد مشاركة اثنين أو ثلاثة من لاعبي الفئات السنية، سواءً الفريق الأولمبي أو الفئات الأقل.

    وتلقى إنزاجي سؤالًا من صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن وجود أسماء لا تشارك إلا بصورة نادرة، على غرار عبد الله رديف ومحمد القحطاني وعبد الكريم دارسي، وما إذا كان المدرب غير مقتنع بهم أو هناك سبب آخر، ليعلق قائلًا "جميع اللاعبين ساعدوني أوقات ضغط المباريات، وأنا سعيد بما يقدمه الجميع منذ قدومي للفريق".

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غيابات الهلال قبل المباراة

    ويدخل الهلال مواجهة الفتح، وسط العديد من الغيابات، بسبب الإصابة، على غرار علي لاجامي، الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وعبد الله الحمدان "المصاب" في عضلة الساق، فضلًا عن غياب حمد اليامي ومتعب الحربي لـ6 أسابيع.

    ولا يزال موقف حسان تمبكتي وداروين نونيز، في انتظار كلمة الحسم من قِبل سيموني إنزاجي، عقب التدريبات الختامية.

  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح