"سيكون أمراً استثنائياً" - كريستيانو رونالدو يريد العودة إلى إسبانيا بعد أن وجه له المدرب دعوة

وقد شارك روبي، مدرب ألميريا، رأيه حول هذا التطور. وقال للصحفيين: "نحن سعداء للغاية. من الواضح أننا نرحب به. أعتقد أن هذه أخبار رائعة لأن شخصًا مثله، بمعرفته الكاملة بالرياضة وكرة القدم، يمكنه مساعدة نادٍ مثل نادينا. هذا أمر مثير للغاية للنادي بأكمله وللمدينة. أنتم تعرفون بالفعل العلاقة الجيدة التي تربط كريستيانو بمالكي النادي. يتعلم المرء بعض الأشياء، لكنني لا أعتقد أن الوقت الذي اكتشفت فيه ذلك أو توقفت عن اكتشافه مهم. المهم هو أنه سيأتي إلى هنا معنا. نحن سعداء للغاية.

"سيكون من الرائع والمذهل أن يلعب هنا، لكن هذا سؤال يجب أن يوجه له. هذا ناديه، وإذا أراد الاستمرار في اللعب، فسيتم استقباله بأذرع مفتوحة، بغض النظر عن هوية المدرب. لا شك لدي في ذلك".

وأضاف الرئيس محمد الخريجي: "[رونالدو] يعتبر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو يعرف الدوريات الإسبانية جيدًا ويدرك الإمكانات التي نبنيها هنا سواء على مستوى الفريق أو الأكاديمية."