Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia
علي سمير

أخبار الاتحاد | كونسيساو يتعجب من أسئلة الصحفيين في السعودية وكواليس العرض الضخم لضم يونس محمود

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 14 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • تفاصيل عرض الاتحاد لضم يونس محمود

    كشف النجم العراقي السابق يونس محمود، عن تلقيه عرضًا من الاتحاد السعودي في 2006، لكنه قرر رفضه لشعوره بالراحة مع الغرافة.

    وقال يونس في تصريحات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"اتحاد جدة تقدم بعرض للتعاقد معي، خلال فترتي مع الغرافة، برونو ميتسو وقتها كان مدرب الفريق وذهب للاتحاد".

    وأضاف:"عرضوا علي الحصول على 12 مليون دولار في 3 مواسم ولكني رفضت، الدوري السعودي بطولة ممتعة ولكني كنت أشعر بالراحة في قطر".

    • إعلان

  • كونسيساو يتعجب من أسئلة الصحفيين

    أكد سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، أن فريقه يعاني من مشكلة في استغلال الفرصة التهديفية، مشيرًا إلى أن تعجبه من الأسئلة الخاصة بالجوانب الفنية هذا الموسم.

    وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الفوز على الفيحاء، أمس، الجمعة:"الاتحاد أكثر فريق يصل إلى الثلث الهجومي ولكننا نعاني من مشكلة في ضياع الفرص".

    وأضاف:"الانتصار هو الأهم لأننا نمر بفترة من ضغط المباريات، لم نتجاوز 72 ساعة من اللقاء الماضي، ولعبنا أمام فريق قوي ومنظم".

    وأما عن صعوبة وصول فريقه إلى مرمى المنافسين:"أحترم السعودية كثيرًا وأقدم امتناني للاتحاد على إتاحة لي الفرصة بتدريب الفريق، ولكني مندهش من بعض أسئلة الخاصة بالجوانب الفنية، لأنني نهدد مرمى الخصوم كثيرًا".

  • رايكوفيتش :لا نخشى الهلال

    قام بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد، بتوجيه رسالة تحذيرية إلى الهلال، قبل الكلاسيكو المنتظر بينهما في الجولة القادمة لدوري روشن السعودي.

    وقال رايكوفيتش بعد الفوز على الفيحاء 2/1:"كانت مباراة صعبة، نلعب كل 3 أيام ونشعر بالإرهاق، لكن ما يهم هو الفوز بنقاط اللقاء في النهاية".

    وأضاف:"لا نخاف الهلال، سوف نذهب للفوز، نحن أبطال الموسم الماضي وما زلنا كذلك حتى الآن".

  • كونسيساو يمنح لاعبيه راحة

    قرر سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، منح لاعبيه راحة اليوم، السبت، قبل العودة إلى التدريبات غدًا استعدادًا لمواجهة السد القطري الثلاثاء المقبل.

    وقالت صحيفة "الرياضية" إن الفريق سيغادر صباح الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيقوم بإجراء التدريب الأخير قبل المباراة على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد.

    ويأتي هذا اللقاء بعد ضمان الاتحاد التأهل إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز الكبير على الغرافة بسباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي.

  • عطيف ينضم لمعجبي دومبيا

    أعرب عبده عطيف، عن تقديره الشديد لمحمدو دومبيا لاعب الاتحاد، بعد المستوى المميز الذي قدمه ضد الفيحاء.

    وقال عطيف في تصريحات:"سجلوني من معجبي محمدو دومبيا، هذا اللاعب يمكنه التفوق على أي لاعب وسط في الدوري السعودي".

  • شراحيلي :الهلال ليس بنزيما فقط

    أبدى أحمد شراحيلي لاعب الاتحاد، رأيه في مواجهة الهلال القادمة في كلاسيكو دوري روشن السعودي، وذلك بعد تغلب فريقه على الفيحاء في الجولة 21.

    وقال شراحيلي في تصريحات نشرتها شبكة "الشرق الأوسط":"لدينا مواجهة قادمة أمام السد أولًا، سنركز عليها ثم نفتح صفحة الكلاسيكو".

    وأضاف:"الهلال ليس كريم بنزيما فقط، نتمنى له التوفيق وما حدث أمر طبيعي في كرة القدم".

  • تحليل مواجهة الفيحاء والاتحاد

    شهدت الملاعب السعودية سهرة كروية حبست الأنفاس، جمعت بين العميد نادي الاتحاد ومنافسه العنيد نادي الفيحاء في مواجهة غلبت عليها الندية والإثارة الكبيرة. 

    كانت المباراة مسرحاً لتألق النجوم وصراع الإرادات، حيث سعى الاتحاد لمحاولة اللحاق بركب المقدمة بينما قاتل الفيحاء للخروج بنتيجة إيجابية تعكس تطوره الفني في الآونة الأخيرة.

    تجلت في هذا اللقاء قصص إنسانية وفنية متشابكة، جعلت من كل دقيقة فوق المستطيل الأخضر حكاية تستحق الرصد والتحليل، خاصةً مع تواجد أسماء لامعة تركت بصماتها بوضوح على مجريات التنافس المثير الذي جذب أنظار المتابعين في كل مكان بفضل التحولات الدراماتيكية في النتيجة.

    يمكنك قراءة التحليل من هنا

  • "الهلال يمكنه شراء جماهير ثنائي جدة"

    فيديو | "لو كان الأمر متاحًا لاشترى الهلال جماهير جدة" .. الدعيع ردًا على السخرية من الزعيم: لا نحتاج أحد!

    في ظل المنافسة الشرسة بدوري روشن السعودي على أرض الملعب، ظهرت مناقشة حول من يتفوق في المدرجات من بين أندية الرباعي "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

    الهلال يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثنائية نظيفة في الجولة 21 من المسابقة، وهي نفس المرحلة التي فاز خلالها الأهلي على الشباب 5/2.

    وعبر برنامج "دورينا غير" ظهرت مناقشة حول الجماهير الأفضل في السعودية، بمشاركة محمد الدعيع نجم الهلال السابق، حيث تم استخدام ميركاتو الزعيم القوي كوسيلة للسخرية في المقارنة.

    النقاش في البرنامج كان عن الجمهور الأكثر تأثيرًا في دوري روشن السعودي، قال الناقد الرياضي عبد الرحيم الجيزاوي إن ثنائي جدة "الاتحاد والأهلي" هو الأفضل ويتقدم على الجميع.

    وقال:"جمهور جدة سواء الأهلي أو الاتحاد هو الأفضل في السعودية بلا نقاش، يمكننا النظر إلى الهلال والنصر مقارنة بالاتحاد والأهلي كتأثير في الملعب".

    ومن جانبه رد عليه محمد الدعيع حارس الهلال السابق:"هذا بالنسبة لك أنت، أمر غير صحيح، مباراة الهلال والنصر تختلف بشكل كبير عن مواجهة الأهلي والاتحاد".

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة القطري بـ"سباعية نظيفة"، في الأسبوع السابع.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري أبطال آسيا النخبة
السد crest
السد
السد
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
0