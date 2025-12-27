"سيأتي وهو في قمة العطاء" .. رامون بلانيس يرجح انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي!

لا يعيش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أوقاتًا سعيدة حاليًا في ريال مدريد، حيث فقد قطاع كبير من جماهير الملكي تعاطفه مع "فيني"، وتحديدًا منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، حيث أنهى الموسم الماضي بمستوى متوسط حاله كحال أغلب لاعبي الفريق - باستثناء كيليان مبابي- ورغم ذلك ترقب الجميع تصحيح مساره مع بداية الموسم الجاري.
إلا أن فينيسيوس زاد من أزماته داخل النادي الملكي بعدة تصرفات أهمها على الإطلاق رفضه حتى الآن تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في صيف 2027، حيث لا يرضى عن العرض المقدم من قبل الإدارة ويطالب بزيادة راتبه أسوة بزميله الفرنسي كيليان مبابي.
وبخلاف ذلك، لا يقدم فينيسيوس الإضافة المطلوبة لريال مدريد مقارنة بقدراته الكبيرة والتي يعرفها كل كبير وصغير في مدريد من مستواه المذهل في موسم 2023-2024 والذي رشحه بقوة للتنافس على الكرة الذهبية وكان سببًا في فوزه بجائزة "ذا بيست" في ذات الموسم.
وعلى مستوى الأرقام يسير فينيسيوس بشكل متواضع مع ريال مدريد، حيث لعب 30 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات، وبالتأكيد هذه الأرقام لا تتوافق مع حجم موهبته الكبير، ولا تقارن كذلك بشريكه في هجوم النادي الملكي كيليان مبابي.