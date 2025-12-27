"سيأتي وهو في قمة العطاء" .. رامون بلانيس يرجح انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي!

في حديثه عن فينيسيوس، قال بلانيس: "أرى أنه من الممكن أن نرى لاعبين مثل فينيسيوس هنا في السعودية. الدوري يتطور بشكل ملحوظ، ومن الممكن أن نستقطب لاعبين من الطراز الأول وهم في قمة عطائهم".

وأضاف أن التوجه الحالي في السعودية لم يعد مقتصرًا على استقطاب النجوم في نهاية مسيرتهم، بل أصبح التركيز على جلب لاعبين في أعمار مناسبة لمسيرتهم الكروية.

كما تطرق المدير الرياضي للاتحاد إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية مستقبلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "لا أستبعد ذلك إطلاقًا، الرياضة أصبحت أكثر عولمة، وكل شيء ممكن في المستقبل".

بهذا التصريح، يفتح بلانيس الباب أمام احتمالات مثيرة في سوق الانتقالات، ويعكس الطموحات الكبيرة للدوري السعودي في استقطاب نجوم عالميين وصناعة حضور قوي على الساحة الدولية.