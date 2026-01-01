سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2026

في منتصف كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الشتوي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ومن الأخبار التي أثارت الجدل في فترة الانتقال، هي موقف محمد صلاح من الرحيل وهل يضم برشلونة مدافعًا في الميركاتو الشتوي إلى جانب انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي وموقف عمر مرموش بعد التألق في كأس أفريقيا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية 2026.