"اعتاد على الخيبة معنا" .. سلوت يسخر من صدمة سوبوسلاي مع المجر ويخرج بأنباء سيئة عن فيرتس

خرج آرني سلوت المدير الفني لليفربول، بإجابة ساخرة على الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل إبراهيما كوناتي مدافع الفريق بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، كما تحدث عن آخر تطورات الحالة البدنية لفلوريان فيرتس.

الريدز يواجهون نفس المشكلة التي عاشوها الموسم الماضي مع الثلاثي ترنت أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، ولا توجد أي مؤشرات حالية حول تجديد عقد المدافع الفرنسي.

ريال مدريد يترقب الموقف باهتمام بالغ، حيث يطمح في القيام بصفقة مجانية أخرى على غرار كيليان مبابي ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، ولكن إبراهيما كوناتي ليس الوحيد على رادار الميرينجي، حيث يهتم كذلك بدايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ.

وأما بالنسبة لفيرتس فهو يعاني من مشكلة بدنية، قام سلوت بالتطرق إليها بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى قبل مواجهة نوتنجهام فورست.