علي سمير

"اعتاد على الخيبة معنا" .. سلوت يسخر من صدمة سوبوسلاي مع المجر ويخرج بأنباء سيئة عن فيرتس

رفض استخدام رحيل جوتا كعذر على النتائج السيئة

خرج آرني سلوت المدير الفني لليفربول، بإجابة ساخرة على الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل إبراهيما كوناتي مدافع الفريق بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، كما تحدث عن آخر تطورات الحالة البدنية لفلوريان فيرتس.

الريدز يواجهون نفس المشكلة التي عاشوها الموسم الماضي مع الثلاثي ترنت أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، ولا توجد أي مؤشرات حالية حول تجديد عقد المدافع الفرنسي.

ريال مدريد يترقب الموقف باهتمام بالغ، حيث يطمح في القيام بصفقة مجانية أخرى على غرار كيليان مبابي ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، ولكن إبراهيما كوناتي ليس الوحيد على رادار الميرينجي، حيث يهتم كذلك بدايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ.

وأما بالنسبة لفيرتس فهو يعاني من مشكلة بدنية، قام سلوت بالتطرق إليها بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى قبل مواجهة نوتنجهام فورست.

    ماذا قال سلوت؟

    المدرب الهولندي قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي عندما سُئل عن كوناتي:"إجابتي ستكون كما تتوقعون، هل يجب عليّ قولها لكم؟".

    وعن الإصابات:"أندي روبرتسون متواجد معنا اليوم، أليسون بيكر تدرب الأسبوع الماضي وكذلك هذا الأسبوع، لذلك فهو جاهز ويمكنه المشاركة لو سار كل شيء على ما يُرام".

    وأضاف:"لدينا بعض المشاكل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، كونور برادلي غير قادر على اللعب، ونفس الأمر بالنسبة لفلوريان فيرتس، الوضع ليس مثاليًا في الوقت الحالي".

    وواصل حديثه:"كلتاهما مشكلتان عضليتان. لا أتوقع أن يكون كونور جزءًا من الـ 22 يومًا القادمة، ربما يعود قرب نهاية تلك الفترة ما لم تحدث معجزة، أما فلوريان، فيجب أن يعود عاجلاً، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور لكن لا ينبغي أن يطول غيابه كثيرًا".

    وأما عن جيريمي فريمبونج:"سيغيب لمدة زمنية مماثلة ومن المحتمل ألا يكون متاحًا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة أيضًا. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى من سيلعب في مركز الظهير الأيمن".

    وتابع:"كورتيس جونز لعب في هذا المركز الموسم الماضي، وجو جوميز لعب هناك أيضًا، ولكنه لم يكمل 90 دقيقة إلا مرة واحدة في عام 2025، لذا فإن مطالبته باللعب سبع مرات في 22 يومًا يمثل مخاطرة".

  • سوبوسلاي وصدمة المجر

    وأما عن صدمة دومينيك سوبوسلاي الأخيرة مع المجر وخسارته 3/2 أمام أيرلندا وعدم التأهل لكأس العالم:"ألكساندر إيزاك لديه نقطة واحدة فقط من أصل ست مباريات في مجموعتهم بالتصفيات، ولا يزال لديه فرصة للوصول إلى كأس العالم بسبب فوزه بلاده بمجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، ومع ذلك سنرى سوبوسلاي لعب سنتين جيدتين من كرة القدم وحصد الكثير من النقاط ولكن لم يعد لديه أي فرصة للتأهل".

    وواصل حديثه ساخرًا:"لحسن الحظ إنه معتاد مؤخرًا على خيبة الأمل مع هذا النادي".

    وعن اتخاذ رحيل ديوجو جوتا كعذر للنتائج السيئة هذا الموسم:"من الجيد لنا أن نتذكره كلما أمكن ذلك، كشخص وكلاعب أيضًا، ومن المستحيل قياس تأثير وفاته على مستوى اللاعبين والنتائج".

    وشدد:"آخر شيء سأفعله هو استخدام ذلك كعذر على النتائج السيئة، نحن نفتقده بكل تأكيد، ولا يمكنني الحديث عن تأثير رحيله علينا بتلك الطريقة".

  • سوق انتقالات يناير

    في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الأنباء حول إمكانية دخول ليفربول السوق من جديد في يناير لضم لاعبين جدد، بسبب الأزمة الدفاعية التي يعيشها النادي، حيث لا يزال يرتبط النادي بالتعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس.

    أنطوان سيمينيو كذلك ظهر ضمن الأهداف المحتملة لتدعيم هجوم الريدز، في ظل المستوى غير الثابت من محمد صلاح وكودي جاكبو وألكساندر إيزاك.

    وفي هذا السياق قال سلوت:"لم أتوقع الحديث عن سوق الانتقالات الآن، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها، يجب التركيز على وضعنا الحالي أكثر من كل شيء".

    وأنهى تصريحاته:"الانتقالات ليست موضوعًا بالنسبة لي الآن، لدينا 3 قلوب دفاع وهناك مراكز أخرى تشكل مشكلة أكبر قليلًا من هذا المركز".

    موسم ليفربول 2025-26

    يعيش ليفربول موسمًا متذبذبًا على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، جمعها من 6 انتصارات مقابل 5 هزائم، دون أي تعادل، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الفني والأداء المتراجع مقارنة بالسنوات الماضية.

    ويواجه الفريق ضغطًا كبيرًا من جماهيره، التي تنتظر عودة الهيمنة التي اعتاد عليها النادي في عهد مواسمه الأقوى.

    وعلى الصعيد القاري، يبدو الوضع أكثر هدوءًا، إذ يقدّم ليفربول أداءً أفضل في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل هو الآخر المركز الثامن في الترتيب الإجمالي برصيد 9 نقاط، حصدها من ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

    وتُظهر نتائج الفريق في البطولة القارية قدرة أكبر على التعامل مع المباريات الكبرى، رغم التحديات التي يواجهها محليًا.

    هذه المعطيات تجعل الموسم الحالي تحت المجهر، خاصة مع دخول ليفربول مرحلة جديدة تحت قيادة الهولندي آرني سلوت الذي يبحث عن إيجاد التوازن بين الأداء المحلي والأوروبي وإعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار البريميرليج.