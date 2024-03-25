"من سرقة البطولات والمرتزقة إلى طلب الستر" .. سعيد العويران وفن قصف جبهة الهلال

مناوشات تاريخية بين سعيد العويران ونادي الهلال..

SHAHID

يُقال دائمًا إن "المناوشات" سر جمال كرة القدم؛ حيث تزيد من حدة المنافسة بين الأندية والجماهير، سواء في المملكة العربية السعودية أو مختلف أنحاء العالم.

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لكن.. في بعض الأحيان تخرج هذه "المناوشات" عن الروح الرياضية، وتتحول تدريجيًا إلى العداء؛ مثلما حدث بين سعيد العويران، أسطورة الكرة السعودية ونادي الشباب، وجماهير الهلال.

العويران ينتهز كل فرصة تتاح أمامه؛ من أجل مهاجمة الهلال وجماهيره، والتشكيك في بطولات الفريق، بالإضافة إلى تمني سقوطه في المباريات، حتى أمام المنافسين غير السعوديين.

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ويبدو أن موقف العويران العدائي من الزعيم الهلالي؛ بسبب حبه لقلعة العالمي بعد ناديه الأصلي الشباب بالطبع؛ خاصة أنه ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو داخل الحرم، وهو يدعي قائلًا: "الله يبعد عن النصر ولاد الحرام".

وأمام كل ذلك.. تحرص الجماهير الهلالية، على استغلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، للرد على الأسطورة السعودية، والتقليل من شأنه أمام عظمة الفريق الأزرق.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أبرز تصريحات ومواقف سعيد العويران العدائية، ضد نادي الهلال وجماهيره..