محمود خالد

فيديو | خطف اللقطة من ترامب وإنفانتينو .. معلق بريطاني يثير الجدل بتعليقه الساخر على حفل قرعة كأس العالم!

ماذا قال؟

قدم جوناثان بيرس، المعلق الرياضي للإذاعة البريطانية BBC، لقطة أثارت الكثير من الجدل، خلال تغطيته لمراسم احتفال قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الحفل أقيم في مركز كينيدي للفنون الاستعراضية، في العاصمة واشنطن، في حضور رؤساء الدول الثلاث المستضيفة "دونالد ترامب، جاستن ترودو، كلوديا شينباوم"، حيث استهل الحفل بتقديم عارضة الأزياء هايدي كلوم والممثل الكوميدي كيفن هارت، فيما قاد ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، فعاليات سحب قرعة المونديال، بمشاركة رموز الرياضة الأمريكية، على غرار توم برادي، شاكيل أونيل، واين جريتزكي، آرون جادن.

    أبرز المواجهات في كأس العالم 2026

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن أحداث تعيد المغاربة، أصحاب مفاجأة مونديال قطر، إلى ذكريات عام 1998، بمجموعة مشابهة جعلته في انتظار "الثأر" أمام فرنسا.

    وبات المنتخب السعودي في اختبار صعب، أمام الماتادور الإسباني، صاحب المسيرة المذهلة في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن النتائج الرائعة التي حققتها كتيبة لافوينتي، بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

    واستعاد جمهور الكرة، ذكريات مونديال 2010، بعد الكشف عن مواجهة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك، ليصبح الحديث متداولًا حول رقصة تشابالالا الشهيرة.

    القرعة أيضًا شملت مواجهة عربية في دور المجموعات، فيما يخوض كريستيانو رونالدو ورفاقه، مواجهات سهلة نسبيًا نحو التأهل، بعد وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، أمام كولومبيا وأوزبكستان.

  • تعليق ساخر على قرعة المونديال

    وطلب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الرؤساء الثلاثة للدول المضيفة، سحب الكرات الأولى في قرعة كأس العالم 2026، حيث أخرج كل رئيس كرة منتخب بلاده من الإناء، ليطلب منهم بعد ذلك، مرافقته إلى مقدمة المسرح من أجل التقاء صورة تذكارية، قبل استئناف فعاليات القرعة.

    هنا، جاءت اللقطة التي أثار بها جوناثان بيرس، جدلًا، حيث علّق قائلًا "أتمنى أن ننتهي من قرعة كأس العالم قبل مباراة الافتتاح في يونيو".

    جملة بيرس حملت رسالة ساخرة بطول فترة حفل القرعة، والذي تخلله العديد من الفقرات الغنائية، سواءً التي سبقت القرعة أو أتبعته.

    نظام كأس العالم 2026

    وتشهد النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، طفرة كبرى بإقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، بدلًا من 32، فضلًا عن تنظيم ثلاث دول مختلفة للبطولة، والتي ستجرى منافساتها خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

    وتشمل النسخة الجديدة من كأس العالم، 12 مجموعة، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، و8 منتخبات كـ"أفضل ثالث"، إلى دور الـ32، فيما يودّع أربع منتخبات فقط دور المجموعات.

    وتنطلق المرحلة الإقصائية من دور الـ32، لأول مرة، فيما تنتهي رحلة المونديال، بالمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف، في التاسع عشر من يوليو.

    وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

    وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    - الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

    - أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

    - إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

    - آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

    - أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

    - أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

    - أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

    مفاجأة أمريكية في النهائي

    ووجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة طريفة، خلال حفل قرعة كأس العالم، المُقام في مركز جون كينيدي للفنون الاستعراضية، بقوله إن 48 منتخبًا يتنافسون ليصبح أحدهم بطل العالم، فهذا مثل الحصول على 100 بطولة "سوبر بول" خلال شهر واحد.

    هنا، ردّ كيفن هارت، كاشفًا عن مفاجأة لعشاق كرة القدم، بقوله إنه سيتم إقامة عروض ترفيهية في استراحة ما بين شوطي مباراة النهائي في كأس العالم 2026، على غرار "السوبر بول".

    من جانبه، أسرع إنفانتينو بإسكات كيفن هارت، كجزء من السيناريو، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال القرار المرتقب.

    وكان إنفانتينو قد أعلن عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة "السلام"، التي استحدثها الفيفا، ضمن مراسم قرعة المونديال، فيما علق ترامب بأنها من أعظم التكريمات في حياته، وإنه يستحق هذا التكريم.