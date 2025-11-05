لم يُفوت أتلتيكو مدريد خسارة جاره ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول دون السخرية منه بطريقة لاذعة ومبتكرة. فما الذي فعله وأثار إعجاب مشجعيه ومنافسي جاره الملكي؟
سخرية مبتكرة .. أتلتيكو مدريد "يلدغ" جاره الملكي بعد الخسارة أمام ليفربول في دوري الأبطال
ليفربول يعود إلى الانتصارات من بوابة ريال مدريد
حقق ليفربول فوزاً أوروبياً بالغ الأهمية، أعاد به الروح لجماهيره في ملعب آنفيلد، بالتغلب على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
الفريق، الذي عانى الأمرين مؤخراً من سلسلة هزائم تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، دخل اللقاء طامحاً في استكمال صحوته بعد فوزه الأخير على أستون فيلا.
ورغم أن الخصم هو ريال مدريد، المتخصص في هذه البطولة ومدربه تشابي ألونسو العارف بأجواء آنفيلد، نجح "الريدز" في خطف النقاط الثلاث.
جاء هدف المباراة الوحيد برأسية من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61، والذي كسر صموداً إعجازياً للحارس تيبو كورتوا، الذي بدا وكأنه اللاعب الوحيد الحاضر بكامل قوته من جانب الفريق الملكي.
بهذه النتيجة، يتساوى الفريقان بـ9 نقاط لكل منهما في الترتيب العام في المركزين الخامس والسادس مؤقتًا (في انتظار باقي نتائج الجولة)، علمًا بأن ريال مدريد يتقدم بفارق الأهداف عن ليفربول.
أتلتيكو مدريد يُحقق الفوز في ميتروبوليتانو
أتلتيكو مدريد حظي بليلة أفضل كثيرًا من جاره الملكي، حيث حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وسجل أهداف فريق المدرب دييجو سيميوني كل من خوليان ألفاريز وكونور جالاجر وماركوس يورينتي، فيما وقع روس سايكس على هدف الضيوف الوحيد.
الانتصار رفع رصيد الفريق الإسباني إلى النقطة السادسة ليبدأ رحلة الصعود في جدول الترتيب ومحاولة حجز مقعد في المراحل الإقصائية القادمة.
سخرية أتلتيكو مدريد من جاره
حساب أتلتيكو مدريد على منصة إكس لم يُفوت فوز الفريق وخسارة ريال مدريد دون لدغ الجار بطريقة مبتكرة، كيف هذا؟
الحساب نشر صورة لأصحاب أهداف أتلتيكو مدريد الثلاثة في مباراة بونيون سان جيلواز، وحتى هنا كان الأمر عاديًا، لكن إحدى الصور أظهرت كيفين ماك أليستر لاعب الفريق البلجيكي وشقيق أليكسيس ماك أليستر نجم ليفربول وصاحب هدف الفوز على ريال مدريد.
الصورة أظهرت بتعمد واضح اسم ماك أليستر على قميص اللاعب من الخلف بجانب ماركوس يورينتي، وهو ما يُعزز أن الأمر لم يكن مجرد صدفة بل هو لدغة مبتكرة من النادي لجاره.
المتابعون تفاعلوا جيدًا مع التغريدة وقد فهموا تمامًا القصد منها، وقد رد بعض مشجعي ريال مدريد بنشر صور مضادة تُظهر بطولات الفريق في دوري الأبطال ولقطات من النهائيين أمام أتلتيكو مدريد.
ماذا بعد لليفربول وريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟
هذا التفاؤل المكتشف حديثاً، والروح التي ظهرت في ليلة الأبطال الأوروبية، ستكون على المحك مباشرة عند عودة ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. الاختبار القادم هو الأصعب على الإطلاق محلياً، حيث يحل ليفربول ضيفاً على غريمه مانشستر سيتي في قمة مرتقبة يوم 9 نوفمبر.
يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (19 نقطة). هذه المباراة لا تُعد مجرد اختبار لمدى جدية "عودة" ليفربول، بل هي مواجهة بست نقاط قد تسمح لرجال آرني سلوت بتجاوز الأبطال في الجدول وتوجيه رسالة قوية لبقية المنافسين.
أما ريال مدريد، الذي فشل في تحقيق أمله بمواصلة الأداء المميز والنتائج الإيجابية على كل المستويات، فيتوجب عليه طي صفحة الخسارة الأوروبية المخيبة للآمال سريعاً (فشل لأول مرة هذا الموسم في هز الشباك)، حيث يعود لتركيزه على المنافسة المحلية للحفاظ على موقعه.
يحتل فريق المدرب تشابي ألونسو حالياً صدارة الدوري الإسباني (المركز الأول) برصيد 30 نقطة بعد خوض 11 جولة. ويستعد النادي الملكي لمباراته القادمة يوم الأحد 9 نوفمبر، عندما يحل ضيفاً على جاره رايو فاييكانو، صاحب المركز العاشر، في مباراة يسعى من خلالها لتعويض كبوته القارية وتأمين صدارته لليجا.
أخيرًا، سيُحاول أتلتيكو مدريد الحفاظ على سجله الممتاز محليًا وقاريًا بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال في الجولة الماضية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد.
الفريق حقق بعد السقوط في لندن انتصارين محليين على ريال بيتيس وإشبيلية، ومن ثم فوز الأمس في دوري الأبطال، ويستعد حاليًا لمواجهة ليفانتي في الجولة القادمة من الدوري الإسباني قبل بدء فترة التوقف الدولي للسماح بإتمام مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وستقام المباراة يوم السبت القادم لحساب الجولة الـ12 من الليجا.
رجال سيميوني يتواجدون في المركز الرابع من جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة مما يُبعده بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.