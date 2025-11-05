سخرية مبتكرة .. أتلتيكو مدريد "يلدغ" جاره الملكي بعد الخسارة أمام ليفربول في دوري الأبطال

حقق ليفربول فوزاً أوروبياً بالغ الأهمية، أعاد به الروح لجماهيره في ملعب آنفيلد، بالتغلب على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

الفريق، الذي عانى الأمرين مؤخراً من سلسلة هزائم تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، دخل اللقاء طامحاً في استكمال صحوته بعد فوزه الأخير على أستون فيلا.

ورغم أن الخصم هو ريال مدريد، المتخصص في هذه البطولة ومدربه تشابي ألونسو العارف بأجواء آنفيلد، نجح "الريدز" في خطف النقاط الثلاث.

جاء هدف المباراة الوحيد برأسية من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61، والذي كسر صموداً إعجازياً للحارس تيبو كورتوا، الذي بدا وكأنه اللاعب الوحيد الحاضر بكامل قوته من جانب الفريق الملكي.

بهذه النتيجة، يتساوى الفريقان بـ9 نقاط لكل منهما في الترتيب العام في المركزين الخامس والسادس مؤقتًا (في انتظار باقي نتائج الجولة)، علمًا بأن ريال مدريد يتقدم بفارق الأهداف عن ليفربول.