بعد تعرضه لسخرية "بغيضة" في الدوري الأوروبي.. نجم شتوجارت يتلقى اعتذارًا!

في نفس البيان الإعلامي، انتقد نادي "جو أهيد إيجلز" جماهير شتوتجارت لوقوفهم في قسم مخصص للجلوس، رغم تحذيرهم من عدم القيام بذلك. وأضافوا أن سلوكهم كان "غير مقبول" واضطرت الشرطة للتدخل مرارًا وتكرارًا.
وجاء في البيان: "حادثة إدواردسن لم تكن الحادثة الوحيدة خلال مباراة جو أهيد إيجلز ضد في إف بي شتوتجارت. قبل وأثناء وبعد المباراة، نشأت اضطرابات حول الملعب. خلال مباريات الدوري الأوروبي، يجب على جو أهيد إيجلز توفير ما يسمى بـ 'تذاكر الفئة 1' للفريق المنافس.
المشجعون الألمان الذين حصلوا على هذه التذاكر جلسوا في المدرج الرئيسي وطُلب منهم عدة مرات عدم الوقوف أثناء المباراة. ورغم تعليمات موظفي الأمن، لم يتم الالتزام بذلك. ونتيجة لذلك، اضطرت الشرطة للتدخل. سلوك المشجعين الألمان غير مقبول ولا ينتمي لمدرج عام.
ونتيجة لذلك، اضطر أفراد الأمن للتدخل في مدرجات الفريق المضيف أيضًا. يولي جو أهيد إيجلز أهمية كبيرة لحسن الضيافة، لكنه يشعر بخيبة أمل من الفوضى في المدرج الرئيسي. تقع مسؤولية تخصيص هذه البطاقات بطريقة مسؤولة ومناسبة على عاتق الفريق المنافس، وهو ما لم يحدث هنا. بعد المباراة، اضطرت الشرطة للتدخل مرة أخرى".