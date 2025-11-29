بعد تعرضه لسخرية "بغيضة" في الدوري الأوروبي.. نجم شتوجارت يتلقى اعتذارًا!

بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته كبديل، سخر إدواردسن من مظهر ستيلر، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد. أشعلت الحادثة صدامًا بين الفريقين، مما أدى إلى حصول الأول على إنذار. بعد المباراة، قال ويسلي شنايدر، لاعب إنتر السابق: "أجد هذا محزنًا. مثل هذه الأشياء غير مقبولة على الإطلاق".

وعلى الرغم من غضب ستيلر من الحادثة، اختار المدير الرياضي لشتوتغارت فابيان فولغموت كلماته بحذر، بدلاً من صب الزيت على النار. وقال: "رأيت ذلك، لكن من مسافة بعيدة كان لا يزال من الصعب علي تقييم الأمر. الأمر يتعلق بنقاط الدوري الأوروبي بالنسبة لفريق ديفينتر (المدينة الهولندية) تمامًا كما هو بالنسبة لنا". وأضاف: "لذا إذا كانت المشاعر متأججة ثم هدأت بسرعة، واتخذ الحكم الإجراءات الصحيحة، فالأمر ليس بالجلل. وبالتالي، كل شيء على ما يرام".

بجانب ذلك، تلقى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا رد فعل عنيفًا عبر الإنترنت بسبب تصرفاته، وتلا ذلك إعلان نادي "جو أهيد إيجلز" عن تغريمه مبلغ 500 يورو (580 دولارًا)؛ جنبًا إلى جنب مع تقديم اللاعب اعتذارًا عن سلوكه السيء للغاية.