Eastbourne Borough StandsX(ebfc_official)
Aditya Gokhale و بلال محمد

سباعية مهينة ورحلة عذاب 600 ميل… فريق إنجليزي ينهار ويعتذر لجماهيره على طريقته الخاصة!

هزيمة ساحقة واعتذار اللاعبين للجماهير...

تعهد لاعبو فريق إيستبورن بورو، برد أموال المشجعين الذين قطعوا رحلة شاقة طولها 600 ميل ذهابًا وإيابًا لمشاهدة فريقهم وهو يتعرض لهزيمة مذلة بنتيجة 7-0 أمام توركوي يونايتد.

أصدر الفريق المتعثر في دوري الجنوب الوطني بيانًا حازمًا في غضون ساعة من انتهاء المباراة، ووعد بتعويض المشجعين الذين سافروا لمشاهدة المباراة بعد أداء وصفه الكثيرون بأنه غير مقبول.

  • هزيمة قاسية وتعويض للجماهير

    أدى انهيار إيستبورن بورو بنتيجة 7-0 أمام توركوي يونايتد إلى رد فعل فوري وقوي من النادي. في غضون ساعة من صافرة النهاية، نشر فريق ساسكس رسالة على موقع "إكس"، يؤكد فيها أن اللاعبين سيعوضون شخصياً المشجعين الذين سافروا لحضور مباراة الدوري الوطني الجنوبي. وجاء في البيان الكامل: "بعد النتيجة غير المقبولة اليوم، سيعوض لاعبو إيستبورن بورو تكلفة تذاكر المباراة لجميع المشجعين الذين سافروا. يتواصل النادي بالفعل مع نادي المشجعين للحصول على قائمة بالمشجعين، وسيتم توزيع المزيد من التفاصيل عليهم مباشرة في الوقت المناسب".

    تأتي هذه البادرة بعد أن قام 45 مشجعًا برحلة طويلة ومكلفة ومحبطة في نهاية المطاف لمسافة 600 ميل ذهابًا وإيابًا، فقط ليروا فريقهم يستسلم في غضون سبع دقائق ولا يستعيد عافيته أبدًا. افتتح لويس دينيس من توركوي التسجيل مبكرًا واستكمل ثلاثية، بينما سجل جوردان يونج وديلان مورجان هدفين لكل منهما في مباراة كان إيستبورن متأخرًا فيها بأربعة أهداف في نهاية الشوط الأول. أثارت حجم الهزيمة، إلى جانب الرحلة المرهقة، إحباطًا واسعًا بين المشجعين وأجبرت النادي على اتخاذ إجراءات سريعة.

    وبهذا النتيجة، يحتل إيستبورن المركز 23 في جدول الترتيب بعد سلسلة سيئة من انتصارين فقط في 18 مباراة. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الموسم الماضي، عندما احتل المركز الثالث بعد سباق دراماتيكي على اللقب بين سبع فرق قبل أن يخسر في مباريات التصفيات المؤهلة للصعود. ومع بث فيلم وثائقي عن المالك الجديد قبل أسبوع واحد فقط، لم يكن من الممكن أن تأتي بعد ظهر يوم كارثي للنادي في ديفون في وقت أسوأ من هذا.

    • إعلان
  • West Bromwich Albion v Aldershot Town - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    المدرب يفقد أعصابه

    تحدث تومي ويدرينجتون، مدرب إيستبورن، عن الهزيمة في مقابلة عاطفية بعد المباراة، واعترف صراحةً بحجم النكسة. وقال: "أشعر بالحرج. الحرج هو أول ما أشعر به. أعتقد أنه منذ وقت طويل جدًا، إن لم يكن أبدًا، لم أشعر أن معظم اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب، ليس جميعهم، ولكن معظمهم، سمحوا، بالمناسبة، لفريق جيد، توركوي هو أفضل فريق رأيته في هذه الدرجة هذا الموسم بفارق كبير، ولكنهم سمحوا لهم بالدخول في وتيرة وجدنا صعوبة في كسرها، كما تعلمون، والعودة إلى المباراة، لذلك، على الرغم من أننا حظينا بفرص لتسجيل الأهداف، كان يجب أن نسجلها، ثلاثة أو أربعة أهداف، ولكن كان يجب أن نسجل أكثر من السبعة أهداف التي سجلناها. وكان ذلك في النهاية لأننا فعلنا ذلك، في رأيي، على أشخاص ضعفاء العزيمة حقًا."

    وفي حديثه عن خططه مع الفريق، أضاف ويدرينجتون: "حسنًا، كان الخطة هي منحهم قسطًا من الراحة لأنهم مروا بفترة طويلة جدًا من السبت، الثلاثاء، السبت، الثلاثاء. ولكن لأكون صادقًا معك، أعني، أنا في حالة ذهنية مضطربة في الوقت الحالي، وأعتقد أن لدي وقتًا كافيًا في الحافلة للتفكير في الأمر."

    وأكد مدرب إيستبورن أن تغييرات كبيرة قد تكون مطلوبة بعد هذا الأداء السيئ. وأضاف: "لكن علينا فقط تغيير استراتيجيتنا، وسواء كان ذلك تغييراً في الموظفين أو تغييراً في الاستراتيجية، فهذا أمر لا يمكنني تجاهله".

    ثم وجه ويدرينجتون انتباهه إلى المشجعين المسافرين وأعرب بوضوح عن شعوره بالمسؤولية الشخصية. وقال: "نعم، اسمعوا، أنا لا أعتذر أبدًا للمشجعين لأنهم هم المشجعون. وأنا أعرف سكان إيستبورن، وقد دفعوا ثمن التذاكر والنقود ليأتوا إلى هنا. أقول لكم الآن، سيتم تعويضهم عن ذلك بطريقة أو بأخرى. من غير المقبول أن نقدم هذا الأداء لأشخاص سافروا خمس أو ست ساعات. بعضهم جاءوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ونحن أفسدناها تمامًا، وبالتأكيد أفسدنا عطلتي."

  • توركي يواصل صعوده بينما يتعثر إيستبورن مرة أخرى

    تعرض إيستبورن لهزيمة ساحقة أمام فريق توركوي يونايتد الذي استعاد حيويته بعودة لاعبيه الأساسيين ووجود اللاعب الجديد سوني شاربلز على مقاعد البدلاء. قدم فريق بول ووتون أفضل أداء له هذا الموسم، حيث اخترق دفاع إيستبورن مرارًا وتكرارًا وخلق فرصًا متتالية. حدد دينيس نغمة المباراة مبكراً بتسجيله هدفين رائعين في الشوط الأول قبل أن يكمل ثلاثيته بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني في مباراة كانت كل هجمات توركوي فيها خطيرة.

    أبرزت النتيجة غير المتكافئة التباين في مسار الفريقين، حيث يتقدم توركوي بثبات بينما يواصل إيستبورن صراعه مع التقلبات والمحافظة على مكانه في الدوري. انكشفت نقاط ضعف دفاعهم مرارًا وتكرارًا، وتجاوز لاعبو الوسط، وتضاءلت ثقتهم بشكل واضح مع كل هدف سجله توركوي. كما أدت الهزيمة إلى تكثيف التدقيق في عقلية الفريق واستجابته التكتيكية تحت قيادة ويدرينجتون، مع تزايد الضغط على جهود النادي للبقاء في الدوري في بداية الموسم.

  • King's Lynn Town v Stevenage: Emirates FA Cup Second RoundGetty Images Sport

    ويدرينجتون يلمح إلى تغييرات في إيستبورن

    يدخل إيستبورن بورو الآن فترة حاسمة حيث يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد واحدة من أكبر الهزائم في تاريخه الحديث. وقد ألمح ويدرينجتون بالفعل إلى تغييرات تكتيكية وشخصية، ويوفر غياب مباراة منتصف الأسبوع فرصة نادرة للتفكير وإعادة التقييم وربما إعادة ضبط التدريبات. كما سيلتقي المدير مع مسؤولي النادي ونادي المشجعين لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تعويض التذاكر الموعودة.

    سيواجه إيستبورن الآن فريق هامبتون آند ريتشموند بورو، الذي يعاني هو الآخر في دوري الوطنية الجنوبية، في 30 نوفمبر، حيث يسعى رجال ويدرينجتون إلى العودة من ركودهم على أرضهم.

الدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة
إيستبورن بورو crest
إيستبورن بورو
EAB
هامبتون آند ريتشموند crest
هامبتون آند ريتشموند
HAR
الدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة
تشيلمسفورد crest
تشيلمسفورد
CHF
توركواي crest
توركواي
TOR