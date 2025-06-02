سانتوس وبوتافوجو | حاول تقليد مارادونا فطُرد.. بطاقة حمراء تفسد عودة "اليائس" نيمار: أخطأت سامحوني!

تسبب في الخسارة!

طُرد نيمار جونيور في خسارة فريقه سانتوس أمام بوتافوجو (1-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

بعد غيابه لمدة شهر بداعي الإصابة، عاد نيمار إلى التشكيل الأساسي لسانتوس، لكنه تلقى البطاقة الحمراء في المباراة التي قد تكون الأخيرة له مع فريق "طفولته"، مع انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

ويعاني سانتوس من انطلاقة ضعيفة في الدوري البرازيلي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط (من انتصارين وتعادلين و7 هزائم)، بينما رفع بوتافوجو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.