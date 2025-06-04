"كنت لن أرد عليك في هذه الحالة!" .. سامي الجابر يوجه رسالة إلى سلمان الفرج ويكشف حقيقة خطة "طرده" من الهلال

الجابر يخرج عن صمته ويكشف الحقائق..

رد سامي الجابر، أسطورة الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على تصريحات النجم سلمان الفرج، متوسط ميدان الزعيم السابق ونادي نيوم حاليًا.

الفرج نفى في تصريحات مع برنامج "نادينا"، قيام الجابر بمحاربة نجوم الهلال - كما يزعم البعض -؛ ولكنه أكد أن الأسطورة السعودية كان يريد التخلص منه، عندما كان يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الفرج: "هذه المعلومة غير متأكد منها 100%؛ إلا أن الذي أعرفه بأن الجابر، عندما كان يتولى تدريب الهلال، اقترح انتقالي أنا ولاعب آخر إلى الشباب، مقابل التعاقد مع حس معاذ من الليث".

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وأشرف الجابر على تدريب الفريق الهلالي، في موسم 2013-2014؛ كما قاد نادي الشباب، في الفترة من يونو 2016 إلى سبتمبر 2017.