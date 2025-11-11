Al Wehda v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

سالم الدوسري يقلق الهلال مجددًا .. وتطورات مهمة عن داروين نونيز بعد الإصابة

تطورات مثيرة عن نجوم الهلال في التوقف الدولي الحالي..

منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ولعنة الإصابات لا تترك نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ سواء كانوا الأجانب، أو المحليين.

ورغم ذلك.. يواصل الهلال منافسته على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي؛ بداية من مسابقة دوري روشن السعودي، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريقين والنخبة الآسيوية.

  • Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport

    غياب سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق.. أعلن منتخب السعودية غياب سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء يوم الثلاثاء.

    ولم يذكر المنتخب السعودي في بيانه الرسمي، سبب غياب سالم عن التدريبات الجماعية؛ مكتفيًا بالتأكيد على أنه قام بتمارين خاصة بعيدًا عن باقي زملائه، الذين يستعدون لمواجهة الجزائر وكوتِ ديفوار وديًا.

    ويواجه منتخب السعودية نظيريه الجزائري والإيفواري، يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العرب "قطر 2025".

    • إعلان
  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    سبب غياب سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي

    ومن ناحيتها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أدى تمارين خاصة في صالة الألعاب الرياضية؛ على هامش معسكر منتخب السعودية، في فترة التوقف الدولي الحالي.

    وكشفت الصحيفة عن أن تواجد سالم، في صالة الألعاب الرياضية؛ جاء بسبب معاناته من الإصابة.

    وعانى قائد الهلال من إصابة في نهاية شهر سبتمبر الماضي؛ وتحديدًا بعد مباراة الأخدود، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وغاب سالم الدوسري عن مجموعة من المباريات المحلية والقارية؛ قبل أن يعود يوم 31 أكتوبر الماضي ضد نادي الشباب، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.

    وعامة.. شارك سالم في 9 مباريات رسمية مع نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، بواقع 696 دقيقة؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 4 آخرين.

  • مصير داروين نونيز بعد إصابته المتكررة مع نادي الهلال

    وعلى جانب آخر.. حسم الإعلامي الرياضي حامد القرني مصير الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.

    القرني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الثلاثاء، أن نونيز سيكون جاهزًا للمشاركة مع الهلال، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي؛ وتحديدًا في المواجهة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    ويبتعد نونيز عن مباريات الهلال بسبب الإصابة، منذ يوم 28 أكتوبر 2025؛ عندما فاز الفريق (1-0) على الأخدود، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    والإصابة التي تبعد نونيز عن الهلال، منذ 28 أكتوبر وحتى الآن؛ ليست الأولى للمهاجم الأوروجوياني، بعد الانضمام إلى الفريق صيف 2025.

    وغاب المهاجم الأوروجوياني عن عدة مباريات للزعيم الهلالي، في شهر سبتمبر الماضي أيضًا؛ بسبب الإصابة.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    أرقام داروين نونيز مع نادي الهلال منذ صيف 2025

    المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صفقة نونيز كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي.. سجل المهاجم الأوروجوياني 4 أهداف وصنع 2 آخرين؛ وذلك في 8 مباريات رسمية شارك فيها، بمختلف المسابقات.

    ويتلقى داروين نونيز انتقادات عنيفة، بسبب مستواه مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ بدرجة دفعت نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو، لمطالبة إدارة الزعيم بـ"التخلي" عنه.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.