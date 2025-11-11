سالم الدوسري يقلق الهلال مجددًا .. وتطورات مهمة عن داروين نونيز بعد الإصابة

ومن ناحيتها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أدى تمارين خاصة في صالة الألعاب الرياضية؛ على هامش معسكر منتخب السعودية، في فترة التوقف الدولي الحالي.

وكشفت الصحيفة عن أن تواجد سالم، في صالة الألعاب الرياضية؛ جاء بسبب معاناته من الإصابة.

وعانى قائد الهلال من إصابة في نهاية شهر سبتمبر الماضي؛ وتحديدًا بعد مباراة الأخدود، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وغاب سالم الدوسري عن مجموعة من المباريات المحلية والقارية؛ قبل أن يعود يوم 31 أكتوبر الماضي ضد نادي الشباب، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.

وعامة.. شارك سالم في 9 مباريات رسمية مع نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، بواقع 696 دقيقة؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 4 آخرين.