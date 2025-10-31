"تعويض سافيتش بـ3 لاعبين ونجم الهلال تجاوز مأساته"! .. مدرب الشباب يتنازل عن مبادئه أمام سطوة سيموني إنزاجي الكروية

سواء لعب جيدًا أم لا، نستطيع أن نقول الآن "مرحبًا بعودة الهلال البطل"؛ فقد أثبت هذا الفريق العملاق في ديربي الرياض ضد نادي الشباب، بأنه سينافس بقوة على كافة الألقاب في الموسم الحالي 2025-2026.

نعم.. الهلال فاز (1-0) فقط على شباب، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أنه أثبت شخصية قوية، بعيدًا عن المتعة الفنية.

هذه الشخصية ظهرت في تحكمه التام في مجريات الديربي خلال 78 دقيقة كاملة؛ ومن ثم تسيير باقي الدقائق عندما اضطر للعب ناقصًا، بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

أي أن الزعيم الهلالي عرف كيف يتصرف، سواء عندما كان كامل العدد أو بعد النقص؛ وهو ما يثبت أن هذا الفريق مؤهل الآن لاعتلاء منصات التتويج، مع مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وسجل الهدف الوحيد لفريق الهلال الأول لكرة القدم في شباك الليث؛ المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة.. وصل نادي الهلال إلى نقطته الـ17 في "المركز الثاني" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة السادسة، في "المركز الثالث عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الصعب على الشباب، مساء اليوم الجمعة.