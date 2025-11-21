Messi AntonellaGetty
محمود خالد

ردت عليه بتلك الطريقة .. سؤال محرج يُربك زوجة ليونيل ميسي بعد مباراة بادل!

ماذا حدث؟

أصبحت أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لموقف محرج، من أحد المؤثرين، بعد مشاركتها في مباراة للبادل.

مؤثر شهير بساعاته الفاخرة، يُدعى Ziv Tamir، ويلقب بـ"رجل الساعات"، وجه سؤالًا إلى زوجة ميسي، تركها في حالة من الارتباك والذهول.

  • سؤال غريب إلى أنتونيلا

    ولم يتعرف تمير على زوجة ميسي، فيما اقترب منها بعد مباراة بادل، مستعرضًا ساعته الفاخرة من ماركة "Tiffany & CO"، والتي تقدر قيمتها بنحو 20.5 ألف جنيه استرليني (26.8 ألف دولار).

    ووجه تمير سؤالًا إلى أنتونيلا، قائلًا "ماذا تعملين؟"، كما هو معتاد في مثل تلك المقاطع، فيما ردّت زوجة ميسي بابتسامة، ثم نظرت إلى صديقتها التي كانت تتحدث إليها بالإسبانية.

    ولم تجب أنتونيلا على السؤال مباشرة، حيث اكتفت بابتسامة وإشارة إعجاب إلى الكاميرا، قبل أن تنهي الحديث القصيرة "المُحرج نوعًا ما" بأدب، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع، كون المؤثر لم ينتبه لشهرتها العالمية، كزوجة لأسطورة كرة القدم.

    ثورة ميسي في الدوري الأمريكي

    صنع ليونيل ميسي الحدث، منذ قراره بالرحيل عن أوروبا، واتخاذ قرار اللعب في الدوري الأمريكي، حيث صنع شهرة عالمية لفريقه إنتر ميامي، وقاده لإنجازات لم تتحقق في تاريخه، بعدما توج ببطولتي كأس الرابطة 2023 ودرع المشجعين 2024، كأولى بطولات تزين خزائن النادي.

    على أرض الملعب، لا يزال توهج ميسي حاضرًا، حيث بات أفضل هداف وصانع تمريرات حاسمة، في تاريخ إنتر ميامي بوقت قياسي، بعدما شهد موسمه الاستثنائي "2024"، فوزه بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي بـ29 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 28 مباراة، كما حقق رقمًا قياسيًا في المسابقة، بتسجيل 5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.

    وبعيدًا عن الإحصائيات، فإن ليونيل ميسي ساهم تعزيز أداء الفريق بأكمله، وعزّز من شهرة الدوري الأمريكي على مستوى العالم، وحضوره وإيراداته. ولكن رغم ذلك، فإن بطل مونديال قطر، لم يخفِ رغبته في العودة إلى برشلونة.

    وقال ميسي لصحيفة "سبورت"، "أريد حقًا العودة إلى هناك؛ نشتاق لبرشلونة كثيرًا، أنا وزوجتي والأطفال، نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة. لدينا منزلنا هناك، كل شيء، وهذا ما نريده. أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب (كامب نو) عندما يتم الانتهاء من تجهيزه، لأنني منذ غادرت إلى باريس سان جيرمان، لم أعد إليه، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".

    وأضاف "من الواضح أني سأعود. سأكون في الملعب مثل أي مشجع آخر، أتابع الفريق والنادي. حاليًا، سأبقى هنا (في ميامي) لبضع سنوات أخرى، على الأرجح، ولكننا سنعود إلى برشلونة، لأني كما قلت دائمًا، هناك مكاني ومنزلي، نفتقده كثيرًا، لذلك سنعود إليه".

  • عودة ميسي إلى برشلونة؟ لابورتا يجيب..

    وفاجأ ليونيل ميسي الجميع، بزيارة "خاطفة" إلى ملعب كامب نو، خلال الأسبوع الماضي، وشارك رسالة مؤثرة عبر الإنترنت، حول المكان الذي يفتقده، معربًا عن أمله بأن يعود يومًا ما، وليس فقط لتوديعه.

    يأتي ذلك رغم توقيع ليونيل ميسي، مؤخرًا، لعقد جديد مع إنتر ميامي، ليبقى في الدوري الأمريكي حتى 2028، حيث يعول النادي عليه كثيرًا في حضور الافتتاح المنتظر لملعبه الجديد.

    وحول فكرة عودة ميسي إلى برشلونة، وجّه جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، ردًا صادمًا، حيث قال إن النادي يبني للمستقبل، ولا يمكنه العيش على الماضي، ليوقف أي تكهنات، حول عودة محتملة لميسي - كلاعب - إلى بيته القديم.

    ويرغب الطرفان في إقامة مباراة تكريمية لميسي، من أجل الاحتفاء بأمجاده مع برشلونة، عند اكتمال أعمال تجديد ملعب كامب نو، فيما قال لابورتا "عودة ليو كلاعب أمر غير واقعي. حتى الآن، لديه عقد مع إنتر ميامي. النادي يبني مشروعًا للحاضر والمستقبل. الأمر معقد، وإذا عشت في الماضي فلن تتقدم كثيرًا".

    تحدي جديد من أجل كتابة التاريخ

    وقطع ليونيل ميسي شوطًا مع رفاقه من أجل كتابة التاريخ مع إنتر ميامي، بعد بلوغ الدور نصف النهائي من تصفيات "القسم الشرقي" من بطولة كأس MLS لعام 2025.

    وتمكن ميسي ورفاقه من حسم سلسلة "الجولة الأولى" من تصفيات البطولة، حيث تقام كل جولة من 3 مباريات، بعد تخطي عقبة ناشفيل، حيث فاز إنتر ميامي في المباراة الأولى (3-1)، ثم خسر الثانية (1-2)، قبل أن يكتسح منافسه في الثالثة (4-0).

    ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي بنظيره سينسيناتي في نصف نهائي للقسم الشرقي، في مواصلة الزحف من أجل تحقيق إنجاز تاريخي لميسي في الولايات المتحدة.

    ومع الأرجنتين، لا يزال موقف ليونيل ميسي غامضًا بشأن مشاركته مع المنتخب في حملة الدفاع عن اللقب، في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الصيف المُقبل.

