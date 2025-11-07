أشاد بملحمة الجزائر ضد ألمانيا ولا يحب هذا اللاعب .. زهران ممداني "كاتب التاريخ" الذي يعشق آرسنال

بالنظر إلى الآراء التي نشرها السياسي الأمريكي عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقًا"، سنرى أنه كان لا يتردد في التعبير عن أي رأي يتبادر إلى ذهنه.
بعد فوز آرسنال على بوروسيا دورتموند في 2011 بهدفين مقابل هدف، قرر ممداني الإشادة بالمهاجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي قائلًا:"من يحتاج باتمان عندما يكون لدينا روبن".
بالتأكيد، مثله مثل أي مشجع آخر لآرسنال، فإن ممداني تراجع عن حبه لفان بيرسي بعد انتقاله في وقت لاحق إلى مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي خلق عداوة كبيرة جدًا مع الهولندي.
وأعرب كذلك عن إحباطه لهبوط مستوى آرسنال في 2 نوفمبر 2013، قائلًا:"نحن نعاني من كارثة، لم نفز حتى الآن على أي فريق يتقدم علينا في الترتيب بالدوري الإنجليزي".
وفي 26 ديسمبر 2020، نشر السياسي الشاب تغريدة تعبر عن حزنه في كل مرة يرى فيها جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال السابق، وذلك بسبب المستويات المتواضعة التي كان يقدمها السويسري بتلك الفترة.
وقام كذلك بالسخرية من الغريم التقليدي توتنهام في 3 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أن الفريق اللندني سيجعل جدول الدوري يعتمد على الأهداف المتوقعة "XG" بدلًا من المسجلة.
وبعيدًا عن آرسنال، سبق أن أشاد ممداني بمقال عن مباراة الجزائر وألمانيا الغربية في كأس العالم 1982، حيث فاز وقتها ممثل إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وأشاد بالموضوع ذاته الذي تمت كتابته بمناسبة تجدد المواجهة في مونديال 2014، والتي انتهت بفوز العملاق الأوروبي 2/1.
ونشر تغريدة أخرى عن شراء سهمًا في ريال أوفييدو الإسباني في نوفمبر 2012، قائلًا إنه أصبح أول مساهم بالنادي متواجد بولاية "مين" الأمريكية.
وبعد مرور كل هذه السنوات، قام النادي الإسباني بتهنئة ممداني على منصبه الجديد مقتبسًا تلك التغريدة، وقال:"مبروك على فوزك، نيويورك أصبحت الآن أكثر إشراقًا بألوان أوفيدو الزرقاء".
كلها أشياء تؤكد حقيقة أن هذا السياسي الشاب لا يختلف كثيرًا عنا، بل يشاركنا نفس الشغف، ولا يتردد في التعبير عنه، كما تأتي كدليل على أن كرة القدم والرياضة عمومًا توحد الجميع مهما كانت الانتماءات!