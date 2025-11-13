اجتماع قادم لحسم الصفقة .. إبراهيموفيتش يضغط بنفسه لجلب نجم برشلونة إلى ميلان

وفقًا لـ"كالتشيو ميركاتو" ، يستعد ميلان لاتخاذ نهج جديد تجاه ليفاندوفسكي ، حيث من المقرر عقد اجتماع جديد بين المدير الرياضي إيغلي تاري ووكيل المهاجم بيني زهافي في الأسابيع المقبلة.

جعل الروسونيري اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا هدفًا رئيسيًا في يونيو، واقتنعوا بأن وصوله يمكن أن يحول إعادة بناء النادي تحت قيادة أليجري.

يستمر عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى يونيو 2026، لكن عدم اليقين بشأن دوره على المدى الطويل إلى جانب خطة النادي للتعاقد مع مهاجم جديد الصيف المقبل جعل مستقبله غير مؤكد.

رفض ميلان فكرة الاتصال به العام الماضي بسبب قيود الرواتب، ولكن مع اعتبار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هدفًا رئيسيًا الآن، يعتقد الروسونيري أن التوقيت قد يكون مناسبًا لبدء المفاوضات رسميًا.

وقد جربت إدارة سان سيرو بالفعل التفاوض مع محيط ليفاندوفسكي. ومن المتوقع أن تركز المقابلة القادمة على معايير الراتب المحتملة، حيث يحصل البولندي حاليًا على 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني/22 مليون دولار) صافي في برشلونة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف راتب رافاييل ليو، صاحب أعلى راتب في ميلان.

مع قيام برشلونة بتقييم البدائل وولاندوفسكي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، فإن الوضع يقترب من مرحلة حاسمة، قد تعيد تشكيل سوق الانتقالات الصيفية.