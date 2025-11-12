Prince Nawaf bin Saad Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images
"ابتلى الله اللاعب بهذا الأمر"! .. رئيس الهلال يتحدث عن قضية رينان لودي ويكشف مفاجأة في ملف المدير الرياضي

أسرار مهمة تحدث عنها الأمير نواف بن سعد..

تحدث الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"، عن بعض الملفات المهمة؛ التي تشغل ذهن عاشق هذا الكيان الرياضي الكبير.

أهم هذه الملفات؛ تلك المتعلقة بقضية الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع مدير رياضي أجنبي - حتى الآن -.

    قضية رينان لودي مع نادي الهلال

    الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي انضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا.

    وتعرض لودي لانتقاداتٍ عنيفة، بسبب سوء مستواه في بداية مسيرته مع الهلال؛ قبل أن يتألق بشكلٍ كبير، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ورغم هذا التألق.. قرر نادي الهلال رفع اسم لودي من القائمة المحلية، في الميركاتو الصيفي لعام 2025، والاكتفاء بلعبه في دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط؛ خاصة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز، قادمًا من العملاق الإيطالي ميلان.

    وتنص اللوائح على تسجيل 10 أجانب في القائمة المحلية لكل فريق، من بينهم ثنائي "مواليد" تحت السن؛ بينما يكون العدد مفتوحًا في دوري أبطال آسيا "للنخبة"، أمام جميع الأندية.

    هُنا.. فسخ لودي عقده من طرفٍ واحد فقط، وسافر إلى بلاده البرازيلي؛ مع تقديم شكوى ضد الزعيم الهلالي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بكامل مستحقاته المالية.

    ومن ناحيته.. قدّم نادي الهلال شكوى ضد الظهير الأيسر البرازيلي؛ بحجة أن اللاعب قام بفسخ عقده مع الفريق قبل الموعد النهائي من رفع القائمة المحلية، ولذلك ليس لديه أي دليل رسمي على أنه سيكون خارجها.

  • رئيس الهلال يشرح قصة رينان لودي بالكامل!

    وفي هذا السياق.. اعترف الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ هو من طلب رفع اسم الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، من القائمة المحلية.

    ابن سعد أوضح في تصريحات مع "بودكاست سقراط"، أنه كان يتجه لعرض لودي للبيع، بعد أن قرر إنزاجي عدم الاعتماد عليه محليًا؛ إلا أن المدير الفني الإيطالي أخبره بأنه يحتاج للاعب في دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأنه من الممكن أن يعتمد عليه في مركزين.

    وأضاف رئيس الهلال: "جلست مع لودي للتعرف عليه في البداية، لأنني لم أكن أعرفه شخصيًا قبل قدومي إلى منصبي؛ ومن ثم إخباره بخطة إنزاجي".

    وتابع: "الظهير البرازيلي كان مرحبًا بالأمر في البداية؛ ولكنه اشترط أن يتواجد بعض الوكلاء معه، عند الحديث عن تسجيله في قائمة الهلال الآسيوية فقط".

    وأشار الأمير نواف بن سعد إلى أنه تفاجأ بعد ذلك بسفر لودي إلى البرازيل، وإرساله خطابًا رسميًا إلى النادي بـ"فسخ عقده" من طرفٍ واحد.

    وقال ابن سعد ساخرًا: "ابتلى الله لودي بوكيل أعمال أو محامي لا يفهم شيء.. اللاعب سافر إلى بلاده وأرسل خطابًا رسميًا بفسخ عقده، يوم 10 سبتمبر 2025".

    وكشف ابن سعد عن أن وكيل أو محامي لودي، ظن أنه بإغلاق باب الانتقالات الصيفية، يكون قد تأكد عدم قيده محليًا؛ بينما كان هُناك عدة أيامٍ أخرى متبقية، قبل رفع القائمة نهائيًا.

    وشدد ابن سعد على أن سفر رينان لودي إلى البرازيل، بالإضافة إلى الخطاب الرسمي الذي أرسله للهلال، قبل رفع القائمة المحلية بشكلٍ نهائي؛ يقوي من موقف النادي في القضية المنظورة أمام "فيفا"، والتي قد تستمر لمدة سنة أو أكثر.

  • سر عدم تعاقد الهلال مع مدير رياضي أجنبي حتى الآن!

    وعلى جانب آخر.. تحدث الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، عن سبب عدم التعاقد مع مدير رياضي أجنبي - حتى الآن -.

    وأكد ابن سعد أنه لا يريد الاستعجال في التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، رغم معرفته لأهمية هذا المنصب؛ حيث أنه كان من الممكن أن يفعل ذلك بكل سهولة، خاصة أن هُناك أسماء عالمية كبيرة متوفرة.

    وأكمل رئيس الهلال حديثه؛ بخصوص هذا الأمر: "لكن.. الجمهور يجب أن يعلم أن مهام المدير الرياضي، أكبر من كونه مسؤولًا عن التعاقد مع اللاعبين فقط".

    ولفت ابن سعد إلى أن المدير الرياضي، يكون مسؤولًا عن عديد الأمور التنظيمية؛ إلى جانب إدخال موارد مالية للنادي من عمليات البيع، والتخطيط المستقبلي بضم المواهب.

    وأعطى الأمير نواف بن سعد مثالًا؛ بأن هُناك مدير رياضي عالمي - لم يذكر اسمه -، كان من الممكن أن ينضم إلى الهلال في الأيام الماضية، لكن مشكلته أنه يتعامل مع وكيل واحد يدخل وسيطًا في أي مفاوضات.

    واستطرد ابن سعد: "مثلًا.. لو أردنا التفاوض مع نجم في صفوفنا لتجديد عقده؛ هذا المدير الرياضي يقوم بجلب الوكيل الذي يتعامل معه للعب دور الوسيط، في التفاوض مع وكيل اللاعب".

    وأعلن ابن سعد أن الهلال تفاوض بشكلٍ مباشر مع وكلاء الحارس المغربي ياسين بونو ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عند تجديد عقودهما رسميًا؛ وذلك دون الحاجة إلى أي وسيط، وهو ما لم يكن ليفعله المدير الرياضي - سالف الذكر - إذا تم التعاقد معه.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

