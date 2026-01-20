"قلة احترام وغير متعاطف معه".. رينارد يفتح النار على "استهتار" دياز ويضرب المثل بالحمدان!

في عالم كرة القدم، يُقال دائماً إن الخط الفاصل بين العبقرية والجنون هو شعرة دقيقة، وتحديداً في ركلات الترجيح.

لكن هيرفي رينارد، بخبرته الطويلة في الأدغال الإفريقية وتتويجاته السابقة، يرى أن ما حدث في نهائي 2025 لم يكن جنوناً فنياً، بل "خطيئة لا تغتفر"، رينارد لم يتحدث كمدرب مراقب فحسب، بل كخبير يعرف قيمة القميص الوطني.

وفي حديثه الصريح لصحيفة "لو باريزيان"، نسف رينارد مبدأ التعاطف المعتاد مع اللاعبين الذين يهدرون ركلات الترجيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بطريقة التنفيذ.

إذ صرح بلهجة حادة وحاسمة: "من حق أي لاعب أن يهدر ركلة جزاء، لكن في مثل هذه الحالة، أنا صارم ولا أملك أي تعاطف".

كلمات رينارد تأتي في سياق يدرك فيه الجميع حساسية الموقف؛ فالمغرب لم يصعد لمنصة التتويج القاري منذ عام 1976، والجماهير التي زحفت خلف الفريق أو تسمرت أمام الشاشات كانت تنتظر الجدية وليس الاستعراض.

وهنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية لدى المدرب الفرنسي، الذي اعتبر أن لجوء دياز لتسديد الركلة بطريقة "بانينكا" الشهيرة في توقيت قاتل كهذا، يمثل خروجاً عن النص وتجاوزاً لحدود الاحترافية المطلوبة في النهائيات الكبرى.