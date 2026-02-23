Getty Images Sport
ترجمه
ريكسهام يخسر لاعباً أساسياً بسبب إصابة في أربطة الركبة في ضربة قوية لآمال الصعود إلى الدوري الممتاز
شييف يصاب في مباراة مثيرة في ريكسهام
أصيب شيف خلال المباراة المثيرة التي فاز فيها وريكسهام بنتيجة 5-3 على إيبسويتش، أحد المنافسين على الصعود إلى الدوري الممتاز. اضطر لاعب الوسط إلى الخروج في بداية الشوط الثاني، بعد أن عاد فريق باركنسون من تأخره 3-2 ليحصد النقاط الثلاث في مباراة دراماتيكية على ملعب STōK Cae Ras. وبهذا النتيجة، عاد فريق ريد دراغونز إلى مراكز التصفيات المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز، مما جعل باركنسون سعيدًا للغاية بعد المباراة.
وقال للصحفيين: "أعتقد أن كيفر [مور] عاد إلى أفضل مستوياته اليوم، أعتقد أنه كان لا يمكن إيقافه، خاصة في الشوط الأول، وجوش [وينداس] يفعل ما يفعله دائمًا، يخلق لحظات مهمة. قلت للاعبين في الشوط الأول: 'لا تدعوا الهدف يؤثر علينا عند 2-2'.
أعتقد أننا كنا غير محظوظين لعدم التقدم، ثم فجأة سجل لاعب الوسط هدفًا ليجعل النتيجة 3-2. أعتقد أن مجموعة أقل من اللاعبين كان من الممكن أن تبدأ في الشعور ببعض التعب الذهني، لكننا لم نفعل ذلك. لقد استجبنا بشكل رائع، وهذا جهد كبير من اللاعبين، ومن الواضح أن البدلاء أثروا في النتيجة عندما كنا في أمس الحاجة إليهم. بشكل عام، كان أداء الفريق اليوم رائعًا".
- Getty Images Sport
"إنها ضربة قاسية" - باركنسون يؤكد إصابته
أكد باركنسون الآن إصابة اللاعب وأعرب عن خيبة أمله من هذا الخبر. وقال للصحفيين: "حالة بن لا تبدو جيدة، وهذا يمثل ضربة قوية لنا. على الرغم من الحماس الذي شعرنا به أنا والطاقم الفني بعد الفوز، إلا أنني كنت دائمًا أشعر بقلق داخلي. لم أشعر أن الأخبار ستكون جيدة، وسيزور طبيباً متخصصاً الليلة في لندن، لكن التشخيص الأولي هو أن الإصابة ستستغرق عشرة أسابيع. لقد أصيب في الرباط الداخلي، وبن محظوظ حقاً لأنها كانت مجرد عرقلة، لكنه أصيب في ركبته. لكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، والإصابات جزء لا يتجزأ من حياة الفرد والفريق ككل، وسنمضي قدماً. سيحصل بن على أفضل علاج ممكن وسيعود أقوى من ذي قبل، لكن من وجهة نظرنا، هذه فرصة لاعبين آخرين".
ريكسهام يتطلع إلى الدوري الممتاز
سيسعى وريكسهام إلى مواصلة صعوده المذهل في الدوريات وصولاً إلى الدوري الممتاز. ولا شك لدى الرئيس التنفيذي مايكل ويليامسون في أن ذلك سيكون إنجازاً فريداً للفريق الويلزي.
وقال لـ ESPN: "لا توجد خارطة طريق لتحقيق ذلك. الانتقال من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز في ترقيات متتالية هو شيء لم يحققه أي نادٍ آخر في تاريخ كرة القدم الإنجليزية".
"عندما كنا في دوري الدرجة الأولى، قلت لروب ورايان: "هيا، لنحاول الصعود إلى دوري الدرجة الثانية بأسرع ما يمكن، وإلا فإنكم تخاطرون بالبقاء عالقين في دوري الدرجة الأولى". وقد وافقا على ذلك. استثمرنا في تشكيلة الفريق وتمكنا من تحقيق هذا الصعود. كنا نسعى جاهدين طوال الموسم الماضي خارج الملعب، وفي جميع المجالات الأخرى للمنظمة، ونسعى جاهدين الآن للبقاء في دوري الدرجة الأولى للوصول إلى مستوى يمكننا من البقاء في دوري الدرجة الأولى.
"في النهاية، إذا وصلنا إلى الدوري الممتاز، فسوف نواصل السعي بجد لنكون مستعدين للدوري الممتاز".
- AFP
ما هو مستقبل وريكسهام؟
يعود ريكسهام إلى الملاعب يوم الثلاثاء لمواجهة بورتسموث في بطولة الدوري الإنجليزي، ثم يواجه تشارلتون. بعد ذلك، ينتقل الفريق الويلزي إلى مباراة مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يستضيف عملاق الدوري الإنجليزي تشيلسي في الجولة الخامسة من المسابقة.
إعلان