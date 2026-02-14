في حين أن الأضواء غالبًا ما تسلط على مالكي الفريق الشهيرين في ريكسهام أو اللاعبين، إلا أن باركنسون هو الذي نال الثناء بعد المباراة. قال روبي سافاج، لاعب وسط مانشستر يونايتد وويلز السابق، لشبكة TNT Sports: "ربما يكون أحد أكثر المدربين الذين يتم التقليل من شأنهم، لأن كلما صعد وريكسهام أو كان لديه فريق في الدوري الممتاز، يقلل الناس من شأنه ويقللون من شأن المدرب. لقد قام بعمل لا يصدق مع هذا النادي لكرة القدم، وهو يثبت للناس أنهم مخطئون في اعتقادهم أنه لا يمكنه الفوز على فرق الدوري الممتاز. لقد فعل ذلك مع برادفورد ضد تشيلسي [في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2015] وهو يفعل ذلك في الدوري. في كل موسم يصعدون: [يقول الناس] "لا يمكنه القيام بذلك على هذا المستوى" لكنه يثبت للجميع أنهم مخطئون. أعتقد أنه أحد أفضل المدربين في الوقت الحالي بسبب ما حققه".

كما أن باركنسون يقود الفريق حالياً إلى مراكز التصفيات المؤهلة للصعود في دوري الدرجة الثانية، مما يعني أن حلمهم بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال حياً.