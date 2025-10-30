يستعد ريال مدريد لزيارة صعبة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإنجلترا، وقد كشفت مصادر صحفية عن خطوة جريئة وجديدة من جانب المدرب تشابي ألونسو قبل المباراة يخرج بها عن ثوابت العملاق الإسباني. فماذا فعل؟
الأول بعد مورينيو .. تشابي ألونسو يخرج عن ثوابت ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال
يتواجد ريال مدريد ضمن خماسي صدارة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على العلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 جولات، بعد الانتصار على مارسيليا وكيرات ويوفنتوس، ومعه كلًا من باريس سان جيرمان وإنتر وبايرن ميونخ وآرسنال.
ليفربول يمتلك 6 نقاط جمعها من الفوز على أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت، وقد خسر بينهما أمام جلطة سراي في إسطنبول بهدف نظيف.
- AFP
خطوة ألونسو الجديدة
صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن خطوة ألونسو الجديدة قبل مواجهة ليفربول، والتي تُعد خروجًا عن ثوابت ريال مدريد وعاداته في مباريات دوري الأبطال الخارجية.
المدرب الإسباني، وحسب الصحيفة، قرر ألا يتدرب فريقه على ملعب أنفيلد قبل المباراة أمام ليفربول، بل سيُقيم النادي تدريبه الختامي في العاصمة الإسبانية صباح يوم الإثنين، وهو اليوم السابق للمباراة، ثم سيتوجه إلى مدينة ليفربول ظهر نفس اليوم.
وحسب الجدول الموضوع للفريق يوم الإثنين، سيبدأ ريال مدريد تدريباته في فالديبيباس الساعة 11:00 صباحًا، وبعد فترة الراحة وتناول الطعام، سينطلق الفريق الساعة 16:00 إلى ليفربول، على أن تصل الطائرة الساعة 17:35 بتوقيت المملكة المتحدة. بعد الوصول، سيتوجه اللاعبون والجهاز الفني وبقية البعثة إلى فندق الإقامة، بينما سيتوجه تشابي ألونسو ولاعب واحد، برفقة قسم الاتصال الإعلامي، إلى أنفيلد لعقد المؤتمرات الصحفية الرسمية قبل المباراة.
ريال مدريد أحد الفرق القليلة في العالم الذي مازال يُجري مرانه الختامي قبل المباريات الخارجية في دوري أبطال أوروبا على ملعب الخصم قبل اللقاء بيوم واحد، ولكن ألونسو قرر تغيير هذا الأمر قبل مواجهة الثلاثاء القادم ضد الريدز.
الأول بعد مورينيو
ألونسو بذلك القرار أصبح المدرب الأول بعد جوزيه مورينيو الذي يقوم بتلك الخطوة ويمنع تدريب الفريق على أرض خصمه قبل المواجهة بيوم واحد.
المدرب البرتغالي كان قد اتبع هذا الأسلوب خلال فترة عمله مع ريال مدريد بين عامي 2010-2013، وبعد 12 عامًا جاء ألونسو للسير على نفس خطى مورينيو.
موسم ريال مدريد
يعيش ريال مدريد موسمًا استثنائيًا مع مدربه الجديد، الذي خلف كارلو أنشيلوتي، إذ يتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري، ويحتل أيضًا صدارة الدوري الإسباني، ما يعكس الانطلاقة القوية والطموحات الكبيرة للفريق هذا الموسم.
العملاق الإسباني أنهى الموسم الماضي بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنظامها الموسع الجديد، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بتتويج تشيلسي باللقب، ليكون ذلك درسًا للفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.
الموسم الجاري بدأ بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الليجا وصلت إلى ست مباريات متتالية، شملت الفوز على أوساسونا، ريال مايوركا، ريال أوفيدو، ريال سوسيداد، إسبانيول وليفانتي، قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة قاسية في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أثارت الكثير من الجدل حول مستوى اللاعبين.
استعاد الفريق توازنه سريعًا بعد تلك الخسارة الثقيلة، محققًا الانتصار على فياريال وخيتافي، وعزز الأسبوع الماضي عودته القوية بالفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض، ليتصدر الليجا برصيد 27 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط على مطارده المباشر، برشلونة، وهو ما منح الجماهير الثقة والأمل بموسم ناجح ومثير.
وفي دوري أبطال أوروبا، حقق الفريق العلامة الكاملة بالفوز على مارسيليا، كيرات ويوفنتوس، ويستعد حاليًا لمواجهة صعبة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، إلا أن أداء ريال مدريد يتعرض لانتقادات واسعة بسبب تذبذب مستوى بعض اللاعبين أحيانًا، كما أن علاقة بعض اللاعبين مع ألونسو تشكل محور اهتمام النادي والجماهير، وعلى رأسهم الثلاثي البرازيلي رودريجو، فينيسيوس جونيور، وإندريك، الذين يعيشون بعض التوترات مع الجهاز الفني، ما يضيف تحديًا جديدًا للفريق هذا الموسم.
ما التالي لريال مدريد؟
ساعد فوز ريال مدريد الصعب بنتيجة 2-1 على الغريم برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو، على إنهاء لعنة الموسم الماضي، حيث خسر الفريق الملكي جميع المواجهات الأربع التي جمعت الفريقين.
بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد من صدارته لجدول ترتيب الليجا مع انتهاء الجولة العاشرة، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.
ريال مدريد، ينتظره جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة.
ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات مهمة ضد رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني وأمام أوليمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.
ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي، ومواجهة جيرونا وسيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.