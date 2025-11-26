شهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل حول توتر العلاقة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ومدربه الإسباني تشابي ألونسو، ولكن يبدو أن كل شيء أصبح على ما يرام الآن!
خلاف بدأ في العلن وانتهى علنًا .. لفتة تشابي ألونسو وفينيسوس أمام الجماهير بعد مواجهة أولمبياكوس تُنهي الجدل
- Getty Images
توتر العلاقة بين فينيسيوس وألونسو
ظهر هذا بشكل أكبر خلال مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو الأخير، الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
في الدقيقة 72 من زمن المباراة، قام ألونسو بإقحام رودريجو بدلًا من فينيسيوس، ليُظهر الأخير غضبه الكبير على هذا التغيير، حيث كان يُريد استكمال الكلاسيكو حتى نهايته.
وأثناء خروج فيني من الملعب، وتوجهه نحو مقاعد البدلاء، كان يقول بعض الكلمات الغاضبة، كما أن لغة الجسد أظهرت غضبه الكبير بسبب هذا القرار.
فينيسيوس يعتذر ولكن الجدل مستمر
بعد تلك الواقعة، خرج فينيسيوس باعتذار رسمي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عما بدر منه في الكلاسيكو.
فينيسيوس قال: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو، كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس".
وأضاف: "أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".
ولكن برنامج "إل شيرينجيتو" أكد على أن الأمر لم يعجب تشابي ألونسو، الذي قال في غرفة خلع الملابس: "إذا أراد أحد الشكوى بشأن شيء ما فعليه أن يفعل ذلك على انفراد، وليس أمام الجميع".
انتهاء الأزمة علنًا أمام أولمبياكوس
تألق فينيسيوس الذي لعب أساسيًا خلال مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس اليوناني، حيث نجح في صناعة هدفين من أصل 4 سجلها زميله الفرنسي كيليان مبابي.
وبعد انتهاء المباراة، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه فينيسيوس جونيور وهو يصافح ويُعانق تشابي ألونسو، في إشارة لانتهاء الأزمة بين الطرفين.
واعتبر البعض تلك اللقطة بأنها نهاية مسلسل العلاقة المتوترة بين النجم البرازيلي ومدربه الإسباني تشابي ألونسو.
ريال مدريد يفوز على أولمبياكوس
عاد ريال مدريد من زيارته إلى اليونان بانتصار مثير، بعدما تفوّق على مضيفه أولمبياكوس بنتيجة 4-3 في مباراة مليئة بالأحداث، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.
وباغت الفريق اليوناني ضيفه بهدف مبكر حمل توقيع تشيكينيو بعد مرور ثماني دقائق فقط، ليضع الريال تحت ضغط مبكر أمام جماهير حمراء مشتعلة.
لكن الرد المدريدي جاء عنيفًا وبطريقة لا تُصدَّق؛ إذ انفجر النجم الفرنسي كيليان مبابي وسجل هاتريك مذهل خلال ست دقائق و42 ثانية فقط، بعدما هز الشباك في الدقائق 22 و24 و29، ليقلب الطاولة تمامًا ويعيد السيطرة للفريق الملكي.
ومع بداية الشوط الثاني، عاد أولمبياكوس لتقليص الفارق عبر الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 52، محييًا آمال أصحاب الأرض في العودة.
غير أن مبابي رفض تمامًا منح المنافس فرصة انتفاضة جديدة، فأكمل تألقه وسجّل الهدف الرابع في الدقيقة 59، ليوقع على أول "سوبر هاتريك" له بقميص ريال مدريد، ويعيد توسيع الفارق.
وفي الدقائق الأخيرة، سجل المغربي أيوب الكعبي هدفًا ثالثًا لأصحاب الأرض عند الدقيقة 81، لكن الوقت لم يسعف الفريق اليوناني لخطف نقطة، لينجو ريال مدريد بفوز صعب وثمين.
وبهذا الانتصار، يرفع الريال – صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقبًا في دوري الأبطال – رصيده إلى 12 نقطة، متجاوزًا آثار خسارته السابقة أمام ليفربول، ومتمسكًا بحظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل.
ما القادم لريال مدريد؟
بعد الفوز على أولمبياكوس، سيستعد ريال مدريد لمواجهة قوية ضد جيرونا مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وبعدها سيلعب الميرنجي أمام أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون مواجهة سيلتا فيجو هي التالية يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل.
وعقب الانتهاء من تلك المواجهات المحلية، سيستضيف الميرنجي مانشستر سيتي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، لمواجته في دوري أبطال أوروبا.
يعيش ريال مدريد فترة تنافسية شديدة على المستويين المحلي والقاري؛ ففي الدوري الإسباني يعتلي الفريق صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، لكن الفارق الضئيل يفرض عليه حالة من التركيز المستمر، إذ لا يبتعد سوى نقطة واحدة عن برشلونة الذي يطارده في المركز الثاني. كما يلاحقه فياريال من بعيد، حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط، ما يجعل الصراع في القمة مفتوحًا على كل الاحتمالات خلال الجولات المقبلة.
أما على الصعيد الأوروبي، فيواصل ريال مدريد حضوره القوي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب العام لأفضل الفرق خلال مرحلة الدوري، برصيد 12 نقطة جمعها من أربع انتصارات وخسارة وحيدة جاءت أمام ليفربول في الجولة الماضية.