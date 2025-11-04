رفض فان دايك عروضًا من عدة أندية أخرى، بما في ذلك نادي الهلال السعودي، حيث كانت أولويته هي الانضمام إلى مدريد.
رفض فان دايك عروضًا من عدة أندية أخرى، بما في ذلك نادي الهلال السعودي، حيث كانت أولويته هي الانضمام إلى مدريد.
ومع ذلك، اختار الجانب الإسباني البحث في مكان آخر ووقع بدلًا من ذلك مع المدافع دين هاوسن.
وفقًا لصحيفة AS الإسبانية، أفادت التقارير أن مدريد لم يكن مقتنعًا بالتعاقد مع فان دايك بسبب مخاوف بشأن عمره وإصابة الرباط الصليبي الأمامي الخطيرة التي تعرض لها في عام 2020. على الرغم من وجود عرض لتمديد العقد على الطاولة من ليفربول في الموسم الماضي، كان المدافع الهولندي حريصًا على الانتقال إلى العملاق الإسباني وعرض خدماته عليهم من خلال وكلائه.
رغبة فان دايك في الانضمام إلى مدريد جعلته يرفض عروضًا من عدة أندية أخرى، حيث قدم الهلال عرضًا مربحًا.
ومع ذلك، اختار مدريد في النهاية التوقيع بدلاً من ذلك مع المدافع الشاب هاوسن من بورنموث كجزء من تخطيطهم الدفاعي طويل الأمد. ومع خروج مدريد من الخيارات، قبل فان دايك في النهاية عرض ليفربول لتمديد عقده لمدة عامين.
انضم فان دايك إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل ما كان آنذاك رقمًا قياسيًا عالميًا لرسوم انتقال مدافع. منذ وصوله، شارك فان دايك في 333 مباراة مع النادي، مسجلاً 30 هدفًا. كان الهولندي شخصية رئيسية تحت قيادة كل من يورجن كلوب والمدير الفني الحالي آرني سلوت، وساعد ليفربول على تأمين ألقاب كبرى بما في ذلك لقبي دوري إنجليزي ممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي. يتجاوز تأثيره نجاح الفريق، حيث أعاد تعريف دور المدافع الحديث بثباته وتمركزه وقراءته للعبة.
على المستوى الفردي، تم اختيار فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019 واحتل المركز الثاني بعد ليونيل ميسي في تصنيفات الكرة الذهبية لعام 2019، وهو اعتراف بأدائه المتميز ومساهمته الهائلة في صعود ليفربول إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
كافح ليفربول من أجل الحفاظ على ثبات مستواه هذا الموسم على الرغم من الاحتفاظ بفان دايك والاستثمار بكثافة خلال فترة الانتقالات الصيفية الكبرى.
بدأ الريدز الموسم بقوة، وفازوا بسبع مباريات متتالية في جميع المسابقات، لكن مستواهم انخفض بحدة منذ ذلك الحين.
أثارت سلسلة من العروض السيئة مخاوف بشأن توازن الفريق واستقراره الدفاعي. برز تراجعهم من خلال ست هزائم في سبع مباريات، بما في ذلك أربع خسائر متتالية أمام كريستال بالاس، وجلطة سراي، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ألقت هذه المسيرة المخيبة للآمال بظلال من الشك حول قدرة ليفربول على المنافسة على الألقاب الكبرى على الرغم من بدايتهم القوية وفريقهم الموهوب.
أثارت النتائج الأخيرة انتقادات تجاه فان دايك، حيث شكك أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في قيادته. قال روني: "فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، لقد وقعا عقودًا جديدة ولكني لا أعتقد أنهما قادا هذا الفريق حقًا هذا الموسم."
"أعتقد أن لغة الجسد تخبرك بالكثير، وأعتقد أننا نرى لغة جسد مختلفة قليلاً من كليهما. إنهما أفضل لاعبين في هذا الفريق وإذا كانت لغة جسدهما ليست صحيحة، فهذا يؤثر على أي شخص آخر."
في غضون ذلك، يجلس ريال مدريد بشكل مريح على قمة الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة بعد فوزه الأخير 2-1 في الكلاسيكو. كان فريق تشابي ألونسو في مستوى استثنائي، حيث خسر مرة واحدة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم. بُني نجاحهم على أساس دفاعي صلب، حيث يمتلكون أفضل سجل في الدوري الإسباني باستقبال 10 أهداف فقط. أثبت التعاقد مع هويسين أنه كان له دور فعال، مما زاد من تعزيز خط دفاع مدريد المرن بالفعل.
يستضيف ليفربول ريال مدريد على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا اليوم. سيهدف فان دايك إلى المساعدة في تحويل مستوى ليفربول وإسكات منتقديه بأداء كبير وفوز حاسم على مدريد.