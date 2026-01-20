PintusGoal Ar Only GFX
نعمة الخروج من الكأس .. القدر يمنح "الشيطان بينتوس" فرصة لإنقاذ ريال مدريد و"عقبة الأبطال" تهدد خطط الإيطالي!

فرصة سانحة لقلب الأمور في المرحلة الحاسمة للمنافسة على الألقاب

بعد رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد وقدوم ألفارو أربيلوا بدلًا منه، جاءت الفرصة سانحة لـ"الشيطان" أنطونيو بينتوس، من أجل إثبات نفسه من جديد كأحد أهم الأعمدة في النادي الإسباني.

رجل فلورنتينو بيريز الذي تم تهميشه في الحقبة القصيرة لألونسو، عاد مرة أخرى أخرى لمنصبه كشخصية رئيسية في الإعداد البدني للاعبين، وتم تصويره بمثابة "المنقذ" للفريق في هذه المرحلة الصعبة.

الفريق ليس في أفضل حالاته، خسر كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، وخرج أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس الملك، وحقق فوزًا باهتًا على حساب ليفانتي بالدوري يوم السبت الماضي.

ولكن، رب ضارة نافعة، خروج الميرينجي من كأس الملك، قد يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية للعودة، والسر يكمن في ما يخطط بينتوس لفعله في الأسابيع القليلة القادمة..

    في البداية .. دعونا نتحدث عن بينتوس

    فلورنتينو بيريز كان يضغط بقوة من أجل عودة الرجل الإيطالي، بسبب قلقه المتزايد من الحالة البدنية للاعبين، والإصابات المتتالية لكيليان مبابي وترنت أرنولد وداني كارباخال وإيدير ميليتاو وغيرهم.

    كيليان مبابي على وجه التحديد كان العنصر الأكثر تضررًا في الأسابيع الماضية، لمعاناته من إصابة في الركبة، واضطراره للتحامل على نفسه لإنقاذ النادي من كبوته الحالية.

    بينتوس يطلق عليه لقب "الشيطان" في ريال مدريد، وذلك بسبب طريقته القاسية المعروفة في إعداد اللاعبين، والتي يقوم بها في العديد من الفترات مثل الصيف ومنتصف الموسم.

    "طريقة بينتوس" تشهد ارتداء اللاعبين لأقنعة ضخمة وهم يركضون ويؤدون تدريبات استثنائية غير تقليدية، وذلك من أجل زيادة عنصر الحدة وقوة التحمل لديهم.

    وفي تصريح سابق في عام 2023، قال بينتوس:"قال أحد اللاعبين يومًا ما:أنت شيطان"، وذلك في إشارة إلى شعوره بالتعب من التدريبات المتواصلة والقاسية تحت قيادته.

    الفرق التي عمل بيتوس بها فازت بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على بطولة مع يوفنتوس وأخرى في موناكو و3 مع ريال مدريد، ووصل إلى النادي الإسباني في 2016 بناءً على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

    فرناندو مورينتس مهاجم موناكو وريال السابق قال عنه:"إنه شخص لطيف وودود لكنه يتمتع بصرامة شديدة، وزني كان 83 كيلو جرامًا، وبفضل مساعدته أصبحت 79 في 3 أسابيع، لم أشعر أبدًا بهذا الحماس في حياتي بأكملها".

    المعد البدني الإيطالي يحاول أيضًا أن يكون قدوة للاعبين، وقالت صحيفة "ماركا" الإسانية، فهو يركض لمسافة تصل إلى 20 كيلو مترًا، ويقوم برفع الأثقال مثل أي لاعب آخر".

    دور "المنقذ" ينتظره في ريال مدريد

    الفريق يمر بفترة صعبة حاليًا من الناحية البدنية والفنية، وهنا تظهر قيمة "طريقة بينتوس" حيث تخصص خلال السنوات الماضية، في تصميم فترات إعداد مصغرة في أوقات محددة من الموسم، وذلك لتجهيز اللاعبين للمراحل الحاسمة.

    ريال لم يحصل على فرصة جيدة للاستعداد لهذا الموسم، ويرجع ذلك لخوض كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما منع ألونسو من إعداد اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

    الطريقة التي يعمل بها بينتوس، تجعل الفريق الذي يعمل به يصل إلى طفرة بدنية هائلة بحلول شهري مارس وأبريل، مما يدفعه نحو المنافسة على حسم الألقاب بشكل أقوى مقارنة بباقي الفرق التي لن تكون بنفس الحالة المتوهجة.

    قناة ريال مدريد الرسمية استقبلت بينتوس بعد رحيل ألونسو الذي همشه، وتكرر اسمه كثيرًا وكأنه المنقذ الحقيقي للفريق وليس أربيلوا، خاصة وأن الكاميرات أظهرته بشكل واضح في المران الأول للمدرب المؤقت الذي حل بدلًا من ألونسو.

    عقبة تقف أمام "الشيطان"

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إنه بعد خروج الفريق من كأس الملك، وعدم تواجد اسمه في ربع نهائي البطولة الذي يقام في 3-5 فبراير، وكذلك في نصف النهائي المقام 10-12 فبراير في مرحلة الذهاب، و3-5 مارس للإياب، فهو تفادى بالفعل خوض أي مباريات بمنتصف الأسبوع على الصعيد المحلي.

    ولكن حتى يستمر ذلك في 6 جولات قادمة في الدوري الإسباني، يجب أن يحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، دون الحاجة إلى اللجوء للملحق.

    مباريات الملحق الأوروبي المؤهلة لدور الـ16 تقام في (17-18 فبراير ذهابًا و24-25 فبراير إيابًا)، وفي حالة خوض ريال مدريد لهذه المرحلة سيتم إفساد فرصة بينتوس لإنقاذ موسم الفريق بالتعاون مع أربيلوا.

    الميرينجي حاليًا في موقف جيد، باحتلاله المركز السابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وأمامه مباراتين أمام موناكو وبنفيكا في آخر جولتين.

    المراكز الثمانية الأولى تأتي كالتالي قبل بداية الجولة السابعة:

    آرسنال 18 نقطة - بايرن ميونخ 15 - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتالانتا 13 - إنتر وريال مدريد وأتلتيكو مدريد 12.

    وبعدهم يأتي الترتيب كالتالي :

    ليفربول 12 نقطة - بوروسيا دورتموند وتوتنهام 11، نيوكاسل يونايتد  وتشيلسي وسبورتينج لشبونة وبرشلونة 10، ومارسيليا ويوفنتوس وجلطة سراي وموناكو وباير ليفركوزن 9.

    عبور ريال بشكل مباشر، سيجعله يخوض الجولة 22 من الدوري الإسباني، يوم الأحد 1 فبراير ضد رايو فاييكانو، قادمًا من آخر مباراة أوروبية في مرحلة الدوري ضد بنفيكا.

    وسيكون لديه أسبوع كامل للجولة التالية أمام فالنسيا، ونفس الأمر لمباريات ريال سوسييداد وأوساسونا وخيتافي حتى الجولة 27، وبهذه الفترة سيظهر تأثير بينتوس الحقيقي في حالة سير الأمور على ما يُرام بدوري الأبطال وقيام أربيلوا بدوره والفوز على موناكو وبنفيكا بآخر جولتين.

