أول غيث الـ7% .. ريال مدريد يعلن عن راعيه الجديد!

وبخلاف عقود الرعاية، فإن تغيير استراتيجية النادي، في التعامل مع لاعبي الأكاديمية والشباب، قد حققت نجاحًا أيضًا، في العودة بأموال إضافية على النادي.

ومنذ سنوات قليلة، قررت إدارة الريال، تطبيق استراتيجية جديدة، بدلًا من الاكتفاء بإعارة اللاعبين الشباب إلى الأندية الأخرى، يتم بيع 50% من حقوق اللاعب، مع الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء، أو نسبة من أي صفقة مستقبلية، وهي السياسة التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما ضمنت للنادي مشاركة الأندية الأخرى في تطوير اللاعبين، مع وجود فرصة للاستفادة من ارتفاع قيمتهم السوقية مستقبلًا.

إجمالاً، حقق ريال مدريد مكاسب في إعادة تقييم لاعبيه تجاوزت 160 مليون يورو، وهذه الأرباح لا تأتي فقط من ارتفاع القيمة السوقية، بل أيضًا من عمليات إعادة شراء ناجحة مثل حالة "فران جارسيا" الذي عاد إلى الفريق بعد تألقه مع رايو فاييكانو.

كما أن لاعبين مثل رافا مارين وميجيل جوتييريز تركوا النادي بشكل نهائي، لكنهم جلبوا عوائد مالية ساعدت في تمويل صفقات جديدة.