الألمان "يتلاعبون" بريال مدريد كالعادة .. وتجربة أنشيلوتي الغريبة كادت تمنح شتوتجارت الفوز!

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من شتوتجارت..

العملاق الإسباني ريال مدريد، حالة عالمية تستحق الدراسة بالفعل؛ فهذا الفريق لا يعرف الهزيمة، سواء لعب جيدًا، أو قدّم مستوى سيئ داخل أرضية الملعب.

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وقدّم ريال مدريد مستوى غير جيد، على أرضه ووسط جماهيره بملعب "سانتياجو برنابيو"، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت الألماني؛ ولكنه خطف الانتصار رغم ذلك.

وفاز الريال (3-1) أمام شتوتجارت، مساء يوم الثلاثاء "17 سبتمبر 2024"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

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وسجل ثلاثية العملاق الإسباني؛ كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، والمدافع الألماني أنطونيو روديجر، والمهاجم البرازيلي الشاب إندريك، بينما أحرز الألماني دينيز أونديف، هدف شتوتجارت الوحيد في المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد الصعب على شتوتجارت، مساء يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا..