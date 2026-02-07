Getty Images Sport
ريال مدريد بقى وحيدًا .. برشلونة ينسحب من السوبرليج
ريال مدريد تُرِك وحيدًا تمامًا
تم الإعلان في عام 2021 عن خطط لتشكيل دوري السوبر الأوروبي الجديد، بمشاركة 12 نادياً في الأصل. وكانت برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو الأندية الإسبانية الثلاثة المقرر انضمامها، إلى جانب الأندية الإيطالية إنتر ويوفنتوس وميلان وستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز (آأرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام). إلا أن ردود الفعل العنيفة أدت إلى انسحاب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سريعاً من المشروع، ثم تبعتها بقية الأندية لاحقاً، باستثناء العملاقين الإسبانيين. وقد أكد برشلونة الآن نيته الانسحاب، ليبقى ريال مدريد الفريق الوحيد الصامد.
برشلونة يصدر بيانًا بشأن السوبرليج
أُفيد منذ بعض الوقت أن برشلونة كان يخطط للتخلّي عن الخطة، وقد نشر النادي بيانًا لتأكيد الخبر، قائلًا: "يُعلن نادي إف سي برشلونة بموجب هذا أنه أخطر اليوم رسميًا شركة الدوري الأوروبي الممتاز والأندية المعنية بانسحابه من مشروع الدوري الأوروبي الممتاز".
لماذا انسحب برشلونة؟
أُفيد بأن برشلونة كان يؤيد دوري السوبر الأوروبي كوسيلة للمساعدة في التخفيف من أزمته المالية المستمرة. غير أن الرئيس جوان لابورتا اعترف مؤخراً بأن النادي سيحاول الآن بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بدلاً من ذلك، بعد أن رأى الدعم للمشروع ينهار.
وقال لصحيفة AS: «رئيس اليويفا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، التي أصبحت الآن (EFC)، دعوانا إلى القدوم إلى روما. حضرت عدة اجتماعات. كان الأمر رائعاً ومثيراً، وناقشنا العديد من القضايا. كما تعلمون، نحن ملتزمون ببناء جسور بين دوري السوبر واليويفا. لبرشلونة موقف واضح، والذين تأثروا والذين يتحملون المسؤولية يعرفونه بالفعل. نحن نؤيد السلام لأن هناك مجالاً للاستكشاف معاً كي تعود أندية دوري السوبر إلى اليويفا. نشعر بقرب كبير من اليويفا و(EFC). هذا الأمر في مرحلة الوصول إلى اتفاق مع اليويفا. كل من ألكسندر تشيفيرين وناصر الخليفي في موقع يتيح لهما دفع الاتفاق قدماً والترحيب بنا داخل اليويفا و(EFC). نحن مصممون على اتخاذ هذه الخطوة لأنها تفيد كرة القدم الأوروبية والأندية. إنه إطار واسع جداً لأنه يفيد اللاعبين أيضاً».
موقف مدريد
في غضون ذلك، واصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الحديث عن دعمه للمشروع. كما قال إن النادي سيسعى للحصول على تعويضات من اليويفا بسبب منعه لدوري السوبر، قائلاً للصحفيين: "ما زلنا نؤكد أن [دوري السوبر] مشروع أساسي لكرة القدم. مع الحكم التاريخي للمحكمة الأوروبية، وحكمين إضافيين من محكمة مدريد، أصبح الوضع مختلفاً تماماً. لقد تم الاعتراف بحقنا في إنشاء مسابقاتنا الخاصة. ويمكننا أيضاً المطالبة بتعويضات بملايين اليوروهات بسبب تصرفات اليويفا. لدينا حقان: أن يتم تعويضنا عن خسائرنا، وأن ننظم مسابقة في المستقبل، وسنسعى بلا كلل لتحقيق كليهما."
برشلونة وريال في صراع على اللقب
لم يرد ريال مدريد بعد على بيان برشلونة، لكن لا شك في أن التوتر بين الناديين ازداد هذا الموسم. هاجم بيريز برشلونة بسبب فضيحة نيغريرا المستمرة في وقت سابق من الموسم، بينما رد لابورتا باتهام لوس بلانكوس بـ"التقيؤ بالأكاذيب".
على أرض الملعب، يظل الفريقان منخرطان في صراع على صدارة الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة حاليًا بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه.
