ريال مدريد بقى وحيدًا .. برشلونة ينسحب من السوبرليج

أُفيد بأن برشلونة كان يؤيد دوري السوبر الأوروبي كوسيلة للمساعدة في التخفيف من أزمته المالية المستمرة. غير أن الرئيس جوان لابورتا اعترف مؤخراً بأن النادي سيحاول الآن بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بدلاً من ذلك، بعد أن رأى الدعم للمشروع ينهار.

وقال لصحيفة AS: «رئيس اليويفا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، التي أصبحت الآن (EFC)، دعوانا إلى القدوم إلى روما. حضرت عدة اجتماعات. كان الأمر رائعاً ومثيراً، وناقشنا العديد من القضايا. كما تعلمون، نحن ملتزمون ببناء جسور بين دوري السوبر واليويفا. لبرشلونة موقف واضح، والذين تأثروا والذين يتحملون المسؤولية يعرفونه بالفعل. نحن نؤيد السلام لأن هناك مجالاً للاستكشاف معاً كي تعود أندية دوري السوبر إلى اليويفا. نشعر بقرب كبير من اليويفا و(EFC). هذا الأمر في مرحلة الوصول إلى اتفاق مع اليويفا. كل من ألكسندر تشيفيرين وناصر الخليفي في موقع يتيح لهما دفع الاتفاق قدماً والترحيب بنا داخل اليويفا و(EFC). نحن مصممون على اتخاذ هذه الخطوة لأنها تفيد كرة القدم الأوروبية والأندية. إنه إطار واسع جداً لأنه يفيد اللاعبين أيضاً».