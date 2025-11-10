تهديد لـ"هيمنة" ريال مدريد وبرشلونة! .. شركة عالمية تستحوذ على أتلتيكو مدريد ومشروع ضخم في الطريق

فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.
ويحتل أتلتيكو "المركز الرابع" في جدول ترتيب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك برصيد 25 نقطة من 12 مباراة - حتى الآن -.
وجمع الفريق العاصمي العملاق نقاطه الـ25، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ من 7 انتصارات و4 تعادلات، مقابل تلقيه هزيمة وحيدة فقط.
ويعتبر فوز أتليتكو (5-2) على فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في ديربي العاصمة الكبير، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني؛ هو الأفضل له في الموسم الرياضي الحالي، حتى الآن.
ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط عن الريال "المتصدر"، و3 نقاط عن نادي برشلونة "الوصيف"، ونقطة وحيدة فقط عن فريق فياريال الأول لكرة القدم، صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.
أما أوروبيًا.. يحتل نادي أتلتيكو مدريد "المركز السابع عشر"، في جدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري الأبطال؛ برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.
وحقق أتلتيكو مدريد الفوز في مباراتين بمسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مقابل خسارتين؛ مع تسجيل الفريق 10 أهداف، واستقباله 9 في شباكه.
وتنص اللوائح على تأهل أصحاب "المراكز الثمانية الأولى"، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى ثمن النهائي مباشرة؛ على أن تخوض الأندية من المركز التاسع وحتى الـ24 "ملحقًا"، من أجل إكمال دور الـ16 بشكلٍ رسمي.